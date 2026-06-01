Olekas apie parlamentinį tyrimą dėl RC: pirmiausia turime sulaukti institucijų atsakymų

„Reikia, kad tam tikros institucijos, kurios turi tuos tyrimus padaryti, atliktų, kad mes turėtume medžiagos, nes negalime dubliuoti. Vyksta prokuratūroje tyrimas, vyksta ministerijos žinybose, mums reikia sulaukti jų pabaigos“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
„Jeigu bus kokių abejonių ar netenkinimo, tada bus galima pradėti ir parlamentinius darbus, bet kol kas, man atrodo, reikia duoti institucijoms laiko, kad jos atliktų tą darbą, pateiktų informaciją, ir tada matysime“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Informacija apie tai visuomenei tapo žinoma gegužės pabaigoje. Sprendimas tik tuomet pateikti informaciją sulaukė kritikos.
Pasak J. Oleko, susidariusi situacija parodė, jog tarp institucijų ir valdžios turi būti priimtas aiškus sprendimas, kas tokiais atvejais turi pareigą informuoti visuomenę.
„Mums turbūt reikia pasinaudojant šia patirtimi labai aiškiai apsitarti, ar premjerė turi visus informuoti, ar prokuratūra, ar tos institucijos vadovas, kurioje (kažkas – BNS) atsitiko“, – kalbėjo Seimo vadovas.
„Visaip gali būti, bet turi būti aiški grandis (...). Ar tikrai premjerės pareiga informuoti visus kitus? Jeigu kažkas sužinojo pirmas iš šaltinių, tas, man atrodo, turėtų pasakyti. Prokuratūros vaidmuo čia taip pat yra svarbus, nes jie turi jurisdikciją leisti ar neleisti“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė BNS, Generalinė prokuratūra teigia, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats Registrų centras. Savo ruožtu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai.
Prezidentas Gitanas Nausėda situaciją, kai delsta viešinti informaciją apie pavogtus Registrų centro duomenis, pavadino bandymu „sušluoti dulkes po kilimu“.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
(be temos)