 Nuo liepos keičiasi „Kauno vandenų“ teikiamų paslaugų kainos

Nuo liepos keičiasi „Kauno vandenų“ teikiamų paslaugų kainos

2026-05-28 13:55 kauno.diena.lt inf.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) gegužės 27 d. posėdyje nustatė naujas bendrovės „Kauno vandenys“ teikiamų paslaugų kainas. Jos klientams bus pradėtos taikyti nuo šių metų liepos 1 d.

<span>Nuo liepos keičiasi „Kauno vandenų“ teikiamų paslaugų kainos</span>
Nuo liepos keičiasi „Kauno vandenų“ teikiamų paslaugų kainos / Partnerio nuotr.

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Nustačius naujuosius paslaugų įkainius, bendrovės klientai už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mokės 2–3 centais (1 proc.) mažiau. 

Butų gyventojams tarifas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mažės nuo 2,49 iki 2,47 Eur/m3 (su PVM), individualių namų gyventojams nuo 2,46 iki 2,43 Eur/m3 (su PVM), o įmonėms – nuo 2,57 iki 2,54 Eur/m3 (su PVM).

Nepaisant augančių bendrovės veiklai užtikrinti reikalingų sąnaudų, teikiamų paslaugų įkainius pavyko išlaikyti stabilius ir net šiek tiek sumažinti. Tam įtakos turėjo diegiamos veiklos efektyvinimo, sąnaudų optimizavimo ir energetinio efektyvumo priemonės bei plečiamos paslaugų apimtys.

„Siekdami didesnės energetinės nepriklausomybės ir saugumo, nuosekliai investuojame į atsinaujinančią energetiką. Šiuo metu daugiau kaip dešimtadalį suvartojamos elektros energijos pasigaminame patys, todėl mažiname priklausomybę nuo rinkos svyravimų.

Tai leidžia išlaikyti vienas mažiausių vandens paslaugų kainų tarp didžiųjų Lietuvos miestų“, – sakė bendrovės „Kauno vandenys“ generalinis direktorius Ramūnas-Petras Šulskus.

Detalesnę informaciją apie kainas rasite bendrovės tinklapyje čia.

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yja
ačiū, bent jau kažkas atpigo
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