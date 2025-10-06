„Mega“ kviečia atrasti naujas rudens kolekcijas kartu su „Crocs“

Nuo funkcionalių batų iki mados reiškinio
Pasak oficialių „Crocs“ atstovų Lietuvoje „Open 24“ marketingo vadovės Ievos Lašienės, pirmieji „Crocs“ batai pasirodė 2002 m. Tai buvo lengvas, neslystantis, greitai džiūstantis apavas, ypač patogus avėti prie vandens, laivuose ar laisvalaikiu. Vis dėlto į Lietuvą ši avalynė atkeliavo tik 2008–2009 m.
„Crocs“ avalynė visada kėlė skirtingas emocijas – ją žmonės arba mėgo, arba kritikavo. Iš pradžių toks meilės ir neapykantos fenomenas padėjo „Crocs“ išsiskirti, tačiau šiandien šiuo prekės ženklu pažymėti batai jau yra tapę pasauliniu mados reiškiniu. Žavesio „Crocs“ teikia ir galimybė individualizuoti batus klasikiniais į batų angas įsmeigiamais Jibbitz™ aksesuarais, bendradarbiavimas su garsiais prekės ženklais ir įžymybėmis. Visa tai suformavo naują požiūrį – kad „Crocs“ nėra vien tik daržui ar sodui skirta avalynė“, – sakė I. Lašienė.
Ne tik laisvalaikiu, bet ir kasdien
„Crocs“ avalynė vis dažniau tampa ne tik laisvalaikio, bet ir kasdienės aprangos dalimi, o kartais – pasitelkiama net ir šventiniam įvaizdžiui kurti.
„Šio prekės ženklo batus matome derinamus ne tik su laisvalaikio drabužiais, bet ir su džinsais ar net švarkais, socialiniuose tinkluose ir miestų gatvėse gausu pavyzdžių, kaip šie batai avimi biure, mieste ar per šventę. Patogumas yra vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis batus, todėl nenuostabu, kad patogūs „Crocs“ vis dažniau avimi įvairiomis progomis. Ypač išskirtinai atrodo spalvingo dizaino, riboto leidimo modeliai – jie dažnai pasižymi netikėtais, elegantiškais akcentais ir įrodo, kad „Crocs“ gali būti stilinga alternatyva kasdieniam apavui“, – sakė I. Lašienė.
Mados tendencijos: nuo platformų iki marmuro raštų
Šiuo metu visame pasaulyje itin populiarūs „Crocs“ platformų ir „chunky“ modeliai, geidžiami ir batai, kurti kartu su kultūros ikonomis ar žinomais prekės ženklais. O štai populiariausios spalvos kinta kartu su metų laikais: vasarą vyrauja ryškūs tonai, o rudenį ir žiemą labiau mėgstamos tamsesnės ir jaukesnės spalvos.
„Nors turime nemažai spalvų, kurios daugybę metų išlieka populiarios, kiekvieną sezoną atsiranda ir naujų favoritų – nuo marmurinių raštų iki netikėtų spalvų miksų“, – pasakojo I. Lašienė.
Šiluma šaltuoju metų laiku
„Crocs“ gamina daugybę ne tik vasarai, bet ir šaltajam metų laikui pritaikytų modelių. Rudenį ir žiemą vaikams dairomasi paaukštintų „Puff Boot“ aulinukų su kailiu viduje, suaugusieji renkasi „Boot“, „Unfurgettable“ ar „Classic Lined“ batus.
„Modeliai, turintys šiltesnius vidinius sluoksnius, suteikia jaukumo ir šilumos šaltuoju metų laiku. Patentuota Croslite™ medžiaga greitai džiūsta ir yra itin lengvai prižiūrima – batus pakanka tiesiog nuplauti vandeniu, todėl jie puikiai tinka tiek lietingoms, tiek snieguotoms dienoms. Kai kurie modeliai turi dar ir papildomą pado protektorių, užtikrinantį geresnį sukibimą su slidžiais paviršiais. Be to, kad ir kokį modelį pirkėjas pasirinktų, dėl erdvesnės konstrukcijos visus šaltojo sezono „Crocs“ batus patogu avėti ir su storesnėmis kojinėmis“, – pasakojo I. Lašienė.
Namie mėgstama avėti „Cozzzy“ kolekcijos šlepetes.
„Šios šlepetės jau kelerius metus iš eilės yra itin populiarus tiek suaugusiųjų, tiek vaikų pasirinkimas, o ir jų modeliai bei spalvos nuolat atsinaujina“, – sakė I. Lašienė.
Naujos rudens kolekcijos su „Crocs“
Prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ įsikūrusi „Crocs“ parduotuvė pasirinkta šį rudenį „Megoje“ vykstančio žaidimo partnere.
„Intensyviausiu rudens kolekcijų pristatymo laikotarpiu norėjome pasiūlyti savo lankytojams žaidimą su prekės ženklu, kuris patinka visai šeimai ir skatina būti kūrybingus – siūlo drąsiai derinti spalvas, eksperimentuoti, išmėginti įvairius modelius, aksesuarus ir taip atrasti bei susikurti savitą stilių. Manome, kad „Crocs“ prekės ženklas itin tinkamas šiai idėjai perteikti“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Iki spalio 31 d. „Megoje“ vykstančiame žaidime „Naujos rudens kolekcijos su CROCS“ gali dalyvauti pirkėjai, vienu apsipirkimu „Megos“ parduotuvėje, pramogų ar paslaugų vietoje išleidę 50 Eur ar didesnę sumą, užpildę parduotuvėje gautą žaidimo anketą ir įmetę ją į žaidimo urną centrinėje „Megos“ aikštėje. Iš visų žaidimo dalyvių kasdien renkami penki laimėtojai, kurie apdovanojami 50 Eur vertės „Crocs“ dovanų kuponais. Savaitgaliais šio žaidimo dalyvių laukia dar ir nemokamos stiliaus konsultacijos:
-
spalio 11–12 d. – su Viktorija Šaulyte-Mocke,
-
spalio 17–18 d. – su stiliste Oksana,
-
spalio 25–26 d. – su Vaida Gudo.
Daugiau informacijos apie naujas rudens kolekcijas, žaidimą ir nemokamas stiliaus konsultacijas galima rasti interneto svetainėje www.mega.lt.
Naujausi komentarai