Per PLC „Mega“ išpardavimą perki – poilsį kasdien laimėti gali!

„Šiemet tikrosios vasaros teko gerokai palaukti, todėl norėjome, kad išpardavimas būtų ypatingas. Taigi liepos mėnesį pirkėjai galės įsigyti populiariausių šios vasaros prekių – nuo stilingų drabužių ir avalynės iki sporto, laisvalaikio bei namų interjero detalių – itin patraukliomis kainomis. Taip pat vieno apsipirkimo metu išleidę 30 Eur ar didesnę sumą, jie galės dalyvauti žaidime „Dovanojame poilsį kasdien!“ – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

Žaidimo dalyviams reikės užpildyti parduotuvėje, pramogų ar paslaugų vietoje gautą specialią anketą, įmesti ją į žaidimo urną centrinėje „Megos“ aikštėje. Kasdien atsitiktinės atrankos būdu bus išrenkamas laimėtojas, kuris galės mėgautis išskirtinėmis akimirkomis poilsio ir pramogų komplekse „Harmony Park“ – jam atiteks nakvynė 5* viešbutyje su pusryčiais ir SPA pramogomis. Kiekvieną savaitę bus traukiamas kelionių organizatoriaus „Join UP!“ 100 Eur dovanų kupono laimėtojas, o rugpjūčio 1 d. paaiškės pagrindinio prizo – 7 naktų kelionės dviem į Egiptą 5* viešbutyje su viskas įskaičiuota – laimėtojas.

Ruošiantis vasaros kelionei tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, svarbu pasirūpinti tinkamu garderobu ir reikiamais kelionės aksesuarais – būtent tokių pirkinių šiuo metu gausu „Megoje“ ir jie sulaukia didžiausio pirkėjų dėmesio. Per vasaros išpardavimą daugiausiai perkami vasariški drabužiai: suknelės, šortai, lengvos striukės, marškinėliai ir patogi avalynė. Taip pat labai populiarūs lagaminai, rankinės, paplūdimio aksesuarai ir maudymosi kostiumėliai.

Pastebima, kad pirkėjai tampa vis sąmoningesni – per išpardavimus jie ne tik atnaujina vasaros garderobą, bet ir planuoja pirkinius į priekį. Rudens drabužiai, sportinė avalynė, mokyklinės prekės ir net žiemai skirti aksesuarai vis dažniau įtraukiami į vasaros išpardavimo pirkinių krepšelį. Be to, nemažai pirkėjų pasinaudoja proga atsinaujinti ir namų interjerą – patraukliomis kainomis įsigyja tekstilės gaminių, dekoro detalių ar baldų, taip suteikdami savo namams naują įvaizdį.

