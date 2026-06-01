Mažeikių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų

Iš 22 žmonių apie atleidimą įspėta 17, juos ketinama atleisti birželio 15–30 dienomis, BNS pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba.
Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbo neteks devyni cecho darbininkai, trys automobilių vairuotojai, prekybos agentai.
Anot jos, darbuotojai atleidžiami darbdavio iniciatyva – dėl įmonės veiklos stabdymo.
„Riestlitos“ vadovas Linas Pakamanis darbuotojų atleidimo ir veiklos stabdymo priežasčių BNS nekomentavo: „Nelaikau savęs ir savo įmonės tokia svarbia persona bei tokiu svarbiu įvykiu Lietuvos gyvenime ir ekonomikoje, kad čia reikėtų komentarus duoti.“
22 metus veikiančios „Riestlitos“ grynasis pelnas pernai smuko šešis kartus iki 14,6 tūkst. eurų (2024 metais – 84,3 tūkst. eurų), jos pajamos mažėjo 7 proc. iki 1,4 mln. eurų (1,5 mln. eurų), teigiama Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
Anot jos, kepykla tikėjosi toliau generuoti lėšas ateities investicijoms: „Vadovybė toliau taiko veiklos tęstinumo prielaidą.“
„Riestlita“ užsiima duonos gaminių, riestainių, meduolių, sausainių gamyba ir prekyba.
Įmonė svetainėje teigia, kad kepyklos produkcija tiekiama Lietuvos, ES šalių, JAV bei Jungtinių Arabų Emyratų rinkoms.
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