Lietuvos oro uostų užmojai: žada patuštinti „kišenes“

„Didžiausių projektų sąrašas rodo, jog, kol vieni darbai finišuoja, kiti prasideda, o tai yra svarbiausia, nes toliau vykstant infrastruktūros pokyčiams, oro uostai veikia kaip įprasta, be veiklos stabdymų ir pertrūkių. Tai leidžia išlaikyti veiklos pagreitį ir neprarasti, bet auginti konkurencingumą regione“, – pranešime sakė LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.

Šiemet bus pradėtas Vilniaus oro uosto erdvių konversijos projektas – dviejų terminalų, pastatytų dar 1993 ir 2007 metais, pertvarka, turėtų būti baigta iki 2026 metų pabaigos. Tam jau ieškoma rangovo.

„Senųjų terminalų išplanavimas nebegali užtikrinti sėkmingos oro uosto plėtros, todėl erdvės bus perplanuotos ir pertvarkytos. Tai leis išplėsti komercinės veiklos apimtis, o keleiviams užtikrins daugiau galimybių gauti įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas“, – teigė S. Bartkus.

Be to, šiuo metu vyksta tarptautinis naujo atvykimo terminalo architektūrinės idėjos konkursas. Galutinius pasiūlymus architektai gali teikti iki kovo pabaigos.

Skelbta, kad vasario pradžioje bus atidarytas naujasis Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas – keleivių pralaidumas išaugs dukart – nuo 1,2 tūkst. iki 2,4 tūkst. per valandą.

Be to, išplėstas Kauno oro uosto terminalas bus atidarytas rudens pradžioje, jis taip pat galės aptarnauti dukart daugiau keleivių – apie 2 mln. per metus. Pavasarį taip pat planuojama baigti Kauno oro uosto šiaurinio perono plėtros darbus.

Pernai LTOU pasiekė keleivių rekordą – 6,6 mln. Bendrovė tikisi, kad įgyvendinus šiuos projektus oro uostai Vilniuje, Kaune ir Palangoje galės per metus aptarnauti iki 10 mln. keleivių.