Lietuvoje veikianti „EasyStaff“ iš Rusijos importavo IT paslaugų už 50 mln. eurų

Anot jo, bendrovė, kaip žiniasklaidai teigė vienas jos akcininkų, padeda ir rusakalbiui verslui veikti globalioje rinkoje, be to, leidžia įmonėms atsiskaityti su laisvai samdomais darbuotojais visame pasaulyje, nemaža dalis jų yra Rusijos IT specialistai.

Ekspertai sako, kad tokia tarpininko veikla esant dabartinei geopolitinei situacijai kelia grėsmių, per jas lai būti sudaroma galimybė apeiti sankcijas. Pati įmonė teigė, kad ją konsultuoja dvi teisininkų bendrovės, jog sankcijos nebūtų pažeistos.

Anot LRT Tyrimų skyriaus, prižiūrinčioms institucijoms informacija apie įmonės veiklą nebuvo žinoma arba jokių grėsmių neįžvelgė.