Lietuviškos ERP sistemos: kodėl Jūsų verslui vietinis sprendimas gali būti naudingesnis?

Tarptautinė ar vietinių tiekėjų siūloma programinė įranga? Tai – klausimas, su kuriuo, besirenkanti tinkamiausią ERP sistemą, neretai susiduriama. Šiame straipsnyje, siekiant palengvinti apsisprendimą, ir aptarsime, dėl kokių priežasčių būtent lietuviškas ERP sistemas specialistai dažnai rekomenduoja vietiniam verslui.
Kokie veiksniai lemia vis didėjantį lietuviškų ERP sistemų populiarumą?
Dar visai neseniai tarp verslo atstovų vyravo įsitikimas, jog, siekiant kokybės, reikia rinktis tarptautinius ERP sprendimus. Tačiau, įsigilinus į techninius ERP sistemų niuansus bei realią verslo praktiką, galima daryti išvadą, jog būtent vietinių tiekėjų siūlomos VVS geriau atitinka Lietuvos įmonių poreikius.
Šiuolaikinės lietuviškos verslo valdymo sistemos yra kuriamos, atsižvelgiant į mūsų šalies teisinius, finansinius bei organizacinius procesus. Praktiškai tai reiškia, jog vietinėms įmonėms, pasirinkusioms lietuvišką ERP sistemą, nereikia papildomai investuoti į sudėtingus pritaikymus ar specifinių funkcijų kūrimą.
Lietuviškų ERP sprendimų populiarumą dažniausiai lemia tokios priežastys, kaip:
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paprastesnis sistemos pritaikymas Lietuvos rinkai;
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vietinius teisės aktus atitinkantys funkcionalumai;
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greitesnis techninės pagalbos suteikimas;
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sklandesnė komunikacija su ERP diegėjais;
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galimybė lanksčiau koreguoti sistemą, atsižvelgiant į individualius poreikius.
Kuo lietuviškos ERP sistemos naudingos Lietuvos įmonėms?
Vienas pagrindinių vietinių ERP sistemų privalumų – jų pritaikymas kasdieniams procesams, aktualiems būtent lietuviškoms įmonėms. Tarptautinės sistemos dažnai orientuotos į plačią pasaulinę rinką, tad jų naudojimas gali reikalauti papildomų pritaikymų, o kai kurios funkcijos būti tiesiog nereikalingos.
Tuo tarpu lietuviškos VVS dažniausiai jau būna techniškai pritaikytos:
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Lietuvos apskaitos standartams;
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mokesčių apskaičiavimui;
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darbo užmokesčio valdymui;
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dokumentų administravimui;
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integracijoms su vietiniais bankais ar valstybės sistemomis („Sodra“, VMI).
Minėti techniniai sprendimai ne tik suteikia galimybę naudotis sistema iš karto po paleidimo, bet ir supaprastina darbą ja besinaudojantiems bei leidžia išvengti papildomų pritaikymo darbų. O tai reikštų ne tik daugiau laiko gaišaties, bet ir papildomas išlaidas verslui.
Operatyvesnė pagalba ir sklandesnė komunikacija
Verslo valdymo sistemų diegimas – ilgalaikis procesas, nuo kurio sklandumo neatsiejamas patikimas partneris. Būtent vietiniai ERP sistemų kūrėjai įprastai greičiau reaguoja į iškilusias problemas bei gali suteikti operatyvią pagalbą.
Negana to, dėl galimybės su diegėju bendrauti lietuvių kalba, gerokai sumažėja nesusikalbėjimo bei su tuo susijusių nesusipratimų rizika. Šis niuansas yra itin aktualus, sprendžiant sudėtingesnius techninius ar procesų valdymo klausimus.
Vietinių ERP sistemų kontekste verta paminėti „LABBIS“ – Lietuvos VVS sprendimų, orientuotų į finansų, projektų, dokumentų bei kitų procesų valdymą, kūrėją. Vienas didžiausių šios įmonės išskirtinumų – orientacija į lankstų ERP sistemų pritaikymą skirtingose srityse veikiantiems verslams bei ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais.
Kokių trūkumų turi lietuviškos ERP sistemos?
Nors būtent vietiniai ERP sistemos techniškai pajėgios išpildyti daugeliui Lietuvos įmonių aktualius poreikius, svarbu suprasti: universalaus sprendimo nėra. Kartais tarptautinės sistemos, pasižyminčios platesniu funkcijų pasirinkimu, yra tinkamesnės didelėms organizacijoms ar globaliose rinkose dirbančioms įmonėms.
Galimi iššūkiai, susiję su lietuviškų ERP sistemų naudojimu
Priklausomai nuo konkrečios įmonės poreikių, vietinės ERP sistemos gali nepajėgti tinkamai pastarųjų išpildyti. Tai susiję su tokiomis priežastimis, kaip:
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mažesnis tarptautinių integracijų pasirinkimas;
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mažiau funkcionalumų, tarp kurių sau reikalingo sprendimo gali nerasti įmonės, dirbančios specifinėse rinkose;
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lyginant su pasauliniais ERP prekės ženklais – mažesnės kūrėjų komandos;
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ribotesnis žinomumas tarptautiniu mastu.
Tiesa, tokie lietuviškų ERP sistemų privalumai, kaip praktiškumas, greitesnis aptarnavimas bei geresnis vietinės rinkos supratimas mūsų šalies verslui minėtus trūkumus atsveria.
Ar lietuviška ERP sistema tinka ir Jūsų verslui?
Renkantis ERP sistemų sprendimą, svarbu ne pastarosios populiarumas tarptautiniu ar vietiniu mastu, o tai, kaip šis produktas išpildo konkrečius įmonės poreikius. Norint objektyviai įvertinti šį kriterijų, reikėtų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.
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Kokius procesus įmonei aktualu automatizuoti?
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Kiek konkrečiai darbuotojų naudosis šia sistema?
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Ar aktualu specifinės integracijos?
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Ar VVS yra sukurta taip, jog būtų pajėgi augti kartu su verslu?
Tarptautiniai ERP sprendimai dažnai patrauklūs ne tik dėl galingumo, bet ir žinomumo. Tiesa, praktika rodo, jog daugeliui Lietuvos rinkoje veikiančių įmonių būtent vietinės ERP sistemos gali padėti greičiau pasiekti norimų rezultatų, išvengiant sudėtingų, brangiai kainuojančių programinės įrangos pritaikymų.
Jei kaip tik ieškote Lietuvos verslo rinkai pritaikyto sprendimo, galinčio padėtų optimizuoti įmonės procesus, verta atidžiai palyginti vietinių ERP sistemų galimybes bei jų tiekėjų profesionalumą ir pasirinkti sau tinkamiausią partnerį.
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