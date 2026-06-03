 Lietuviški desertų kūrėjai suvienijo jėgas: „Icetopia“ ir „Ali šokoladinė“ pristato naujus skonius

Lietuviški desertų kūrėjai suvienijo jėgas: „Icetopia“ ir „Ali šokoladinė“ pristato naujus skonius

2026-06-03 09:28 kauno.diena.lt inf.

Prasidėjus vasarai, daugiausia dėmesio sulaukia netikėtos ir skoniu nustebinančios ledų naujienos. Tokią patirtį šią vasarą siūlo riboto leidimo „Icetopia“ ledai, sukurti bendradarbiaujant su rafinuotų desertų etalonu laikoma „Ali šokoladine“.

Ali Gadžijevas su „Icetopia“ riboto leidimo ledais „Nocciola“

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Jaunas lietuviškas ledų prekės ženklas „Icetopia“, sukurtas vos prieš metus, sparčiai išsiskyrė rinkoje drąsiais skonių deriniais ir orientacija į patirtį. Siekdami dar labiau išplėsti skonių ribas, jo kūrėjai nusprendė bendradarbiauti su rafinuotų desertų kūrėjais – „Ali šokoladine“.

„Bendradarbiavimas su „Ali“ pasirinktas dėl „Icetopia“ prekių ženklo identiteto – tai ne tik ledai, bet ir skonių deriniai, įkvėpti populiarių desertų. „Ali šokoladinė”, kaip rafinuotų desertų etalonas, buvo neabejotinai puikus pasirinkimas“, – sakė UAB „Vikeda“ generalinis direktorius Algirdas Gauronskis.

„Ali šokoladinės“ vadovas ir konditeris Ali Gadžijevas teigia, kad susitikus dviem stipriems savo sričių vardams svarbiausia tampa bendras požiūris į kokybę.

Ali Gadžijevas su „Icetopia“ riboto leidimo ledais
Ali Gadžijevas su „Icetopia“ riboto leidimo ledais / „Vikondos grupės“ archyvo nuotr.

„Svarbiausi veiksniai, nulėmę pasakyti „taip“ šiam bendradarbiavimui ir skaniam iššūkiui, buvo sutapęs mūsų požiūris į darbo principus. Kaip nuosavame versle, taip ir partnerystėje svarbiausia yra kokybė, ingredientai ir, žinoma, geras vardas. Būtent tai sieja „Icetopia“ ir „Ali šokoladinės“ kūrėjus“, – teigė A. Gadžijevas.

Kai sutampa požiūris į kokybę ir kūrybą, procesai juda greitai, tad nuo pirmosios idėjos ir ingredientų derinių paieškų iki degustacijų bei galutinio rezultato prireikė vos mėnesio. Taip gimė du nauji riboto leidimo „Icetopia“ ledai – „Matcha“ ir „Nocciola“.

„Vikondos grupės“ archyvo nuotr.

Pasak A. Gadžijevo, mačia išlieka vienu ryškiausių šiuolaikinės gastronomijos trendų, o tinkamai parinkti deriniai leidžia šį skonį paversti lengvai prieinamu platesnei auditorijai.

„Icetopia“ naujienos buvo pastebėtos ir tarptautiniu mastu – „Matcha“ ledai bei tropinių vaisių šerbetas su braškių gabaliukais buvo įtraukti į Amsterdame vykusios PLMA parodos TOP inovacijų ekspoziciją.

Ali Gadžijevas su „Icetopia“ riboto leidimo ledais
Ali Gadžijevas su „Icetopia“ riboto leidimo ledais / „Vikondos grupės“ archyvo nuotr.

Daugiau nei 20 metų patirties

Naujuosius produktus gamina Kėdainiuose įsikūrusi bendrovė „Vikeda“, turinti daugiau nei dviejų dešimtmečių patirtį ir eksportuojanti produkciją į daugiau nei 30 šalių.

Įmonėje veikia trys modernios gamybos linijos, kuriomis per dieną pagaminama daugiau kaip 625 tūkst. ledų porcijų. Produktioniui naudojamas šviežias pienas iš Lietuvos ūkių, o gamyboje nenaudojamas palmių aliejus. Bendrovė akcentuoja žaliavų kokybę ir tvarumą.

Pasak A. Gadžijevo, nors pirkėjai vis dar dažnai renkasi klasikinius skonius, tokie projektai kaip „Icetopia“ ir „Ali šokoladinės“ partnerystė skatina atrasti naujus skonių derinius.

Riboto leidimo „Matcha“ ir „Nocciola“ ledai jau pasirodė prekyboje.

Straipsnis užsakytas
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nauji skoniai
partnerystė

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Komentarai

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Komentarai

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Tiesa
Jei reklama tai biznis neina. Ledai ne maistas galima ir apsieit
1
0
L.
Ledai gal ir skanūs bet kaina kažin ar skani.
1
0
jeban'ko
jeigu kaina iki 2eur tada domimna
2
0
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