Lietuviški desertų kūrėjai suvienijo jėgas: „Icetopia“ ir „Ali šokoladinė“ pristato naujus skonius

Jaunas lietuviškas ledų prekės ženklas „Icetopia“, sukurtas vos prieš metus, sparčiai išsiskyrė rinkoje drąsiais skonių deriniais ir orientacija į patirtį. Siekdami dar labiau išplėsti skonių ribas, jo kūrėjai nusprendė bendradarbiauti su rafinuotų desertų kūrėjais – „Ali šokoladine“.
„Bendradarbiavimas su „Ali“ pasirinktas dėl „Icetopia“ prekių ženklo identiteto – tai ne tik ledai, bet ir skonių deriniai, įkvėpti populiarių desertų. „Ali šokoladinė”, kaip rafinuotų desertų etalonas, buvo neabejotinai puikus pasirinkimas“, – sakė UAB „Vikeda“ generalinis direktorius Algirdas Gauronskis.
„Ali šokoladinės“ vadovas ir konditeris Ali Gadžijevas teigia, kad susitikus dviem stipriems savo sričių vardams svarbiausia tampa bendras požiūris į kokybę.
„Svarbiausi veiksniai, nulėmę pasakyti „taip“ šiam bendradarbiavimui ir skaniam iššūkiui, buvo sutapęs mūsų požiūris į darbo principus. Kaip nuosavame versle, taip ir partnerystėje svarbiausia yra kokybė, ingredientai ir, žinoma, geras vardas. Būtent tai sieja „Icetopia“ ir „Ali šokoladinės“ kūrėjus“, – teigė A. Gadžijevas.
Kai sutampa požiūris į kokybę ir kūrybą, procesai juda greitai, tad nuo pirmosios idėjos ir ingredientų derinių paieškų iki degustacijų bei galutinio rezultato prireikė vos mėnesio. Taip gimė du nauji riboto leidimo „Icetopia“ ledai – „Matcha“ ir „Nocciola“.
Pasak A. Gadžijevo, mačia išlieka vienu ryškiausių šiuolaikinės gastronomijos trendų, o tinkamai parinkti deriniai leidžia šį skonį paversti lengvai prieinamu platesnei auditorijai.
„Icetopia“ naujienos buvo pastebėtos ir tarptautiniu mastu – „Matcha“ ledai bei tropinių vaisių šerbetas su braškių gabaliukais buvo įtraukti į Amsterdame vykusios PLMA parodos TOP inovacijų ekspoziciją.
Daugiau nei 20 metų patirties
Naujuosius produktus gamina Kėdainiuose įsikūrusi bendrovė „Vikeda“, turinti daugiau nei dviejų dešimtmečių patirtį ir eksportuojanti produkciją į daugiau nei 30 šalių.
Įmonėje veikia trys modernios gamybos linijos, kuriomis per dieną pagaminama daugiau kaip 625 tūkst. ledų porcijų. Produktioniui naudojamas šviežias pienas iš Lietuvos ūkių, o gamyboje nenaudojamas palmių aliejus. Bendrovė akcentuoja žaliavų kokybę ir tvarumą.
Pasak A. Gadžijevo, nors pirkėjai vis dar dažnai renkasi klasikinius skonius, tokie projektai kaip „Icetopia“ ir „Ali šokoladinės“ partnerystė skatina atrasti naujus skonių derinius.
Riboto leidimo „Matcha“ ir „Nocciola“ ledai jau pasirodė prekyboje.
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(be temos)
(be temos)