„Via Lietuva“ ieško, kas rekonstruotų „Via Baltica“ ruožą prie Kauno

„Via Lietuvos“ Komunikacijos skyriaus projektų vadovas Vytenis Radžiūnas BNS informavo, jog planuojama pertvarkyti magistralės Kaunas–Lenkijos siena ruožą nuo 16,5 iki 23,3 kilometro.
Čia numatoma įrengti skirtingų lygių sankirtą bei jungiamąjį kelią kairėje kelio Kaunas–Marijampolė pusėje netoli Garliavos. Jungiamasis kelias susijungs su krašto keliu Kaunas–Prienai–Alytus.
„Via Baltica“ kelio Kaunas–Lenkijos siena 17,4 kilometre – ties Mastaičiais – planuojama įrengti žiedinę sankryžą, greitėjimo ir lėtėjimo juostas. Šalia kelio kairėje pusėje bus tiesiamas jungiamasis kelias, kuris per naują žiedinę sankryžą susijungs su Mauručių sankryžos jungiamuoju keliu.
Planuojamų darbų vertės bendrovė neatskleidė, o sutartį pasirašyti planuojama antrąjį šių metų ketvirtį, tuomet paaiškės ir darbų terminai. Pasiūlymų konkursui laukiama iki vasario 10 dienos.
