„Lidl“ dar labiau stiprina ryšį su Lietuvos mažaisiais gamintojais

Pernai „Lidl“ ilgalaikį bendradarbiavimą pradėjo su Audriaus Banionio ūkiu, Žagarės pienine, Ilzenbergo dvaru, „Saimeta“, „Kontėna“, „Joalda“, „Kaimišku dūmu“ ir „Petro mėsine“. Ant prekybos centro lentynų nuolat pasirodo ir daugiau mažųjų šalies gamintojų – „Roklistos“, „FishNet“, „Bear & Boar“, „Ukmegos projektų“ ir kitų – produkcijos. Iš viso prekybos tinklo parduotuvių klientams yra siūloma beveik 100 lietuviškų produktų – nuo įvairiausių pieno ar mėsos produktų iki saldžių kepinių ar gėrimų.

„2020 metais pradėjome naujas partnerystes su daugiau nei penkiolika mažųjų šalies ūkių ir gamintojų, o dalis jų produkcijos atsirado nuolatiniame mūsų asortimente, – pasakojo „Lidl Lietuva“ vyriausioji asortimento vadovė Ilona Čiužienė. – Tikimės, kad šiemet ne tik sėkmingai puoselėsime praėjusiais metais startavusias partnerystes, bet ir užmegsime naujų ryšių su vietiniais verslais.“

Įkvėpė močiutės pavyzdys

Rankų darbo kepinius gaminančios įmonės „Zapa LT“ vadovas Rytis Baltramiejūnas pasakoja, kad bendrovei brandumo suteikia partnerystė su „Lidl“. Rezultatas – nuo įsikūrimo darbuotojų skaičius padidėjo dvylika kartų.

Bendrovės vadovo teigimu, prieš aštuonerius metus jis buvo atsidūręs verslų kryžkelėje, kai buvusi įmonė tapo neperspektyvi ir prarado plėtros galimybes. Tuo metu imta galvoti apie verslą, kurio idėja kilo prisiminus vaikystę.

„Dar būdamas vaikas matydavau, kaip mano močiutė ruošdavo įvairius patiekalus vestuvėms ar pobūviams iki 100 žmonių. Ji viską gamindavo pati – nuo rūkytų mėsos vyniotinių, kepsnių, dešrelių iki sausainių ar net šakočių. Tai buvo puikus pavyzdys ir įkvėpimas, parodęs, kad jeigu daug ir kruopščiai dirbsi, viskas yra įmanoma“, – prisimena „Zapa LT“ direktorius.

Šiuo metu prekybos tinklo „Lidl“ lankytojai gali įsigyti šviežių, vos prieš kelias dienas iš krosnies ištrauktų „Zapa LT“ gaminamų sausainių ir autentiškos receptūros lavašų.

Verslininkas neslepia, kad veiklos pradžioje įmonėje dirbo jis pats ir dar vos vienas darbuotojas, tad bendrovės vadovui pačiam teko studijuoti maisto gamybos procesus ir juos iš karto taikyti praktikoje.

„Iš pradžių gaminome tik sausus avižinius pusryčius „Granola“, tačiau nauja veikla skatino domėtis ir kitu maistu bei platesnėmis galimybėmis. Todėl greitai įsigijome lavašų gamybos liniją, netrukus – tortilijų kepimo įrangą. Visas receptūras, gamybos technologiją ir pakuočių dizainą kūrėme patys, nuo nulio. Pačiam tekdavo minkyti tešlą, kepti ir pakuoti, nes tik tokiu būdu galima pamatyti visą produktų gamybos eigą, suprasti, kaip šį procesą patobulinti. Sėkmingai gamindami ir prekiaudami, pradėjome plėsti mūsų asortimentą, į jį įtraukėme ir įvairių sausainių“, – prisimena R. Baltramiejūnas.

Pasak „Zapa LT“ vadovo, visi įmonės gaminami produktai, ypač sausainiai, ruošiami pagal laiko patikrintas technologijas ir reikalauja kruopštaus rankų darbo. Anot R. Baltramiejūno, bendradarbiavimas su „Lidl“ jo vadovaujamai įmonei suteikia papildomos patirties, o pats prekybos tinklas išsiskiria savo žmogišku požiūriu į tiekėją.

„Branginame šį tarpusavio ryšį ir tikimės jį tęsti ateityje bei itin vertiname supratingą prekybos tinklo atstovų reakciją į kylančius klausimus ir operatyviai sprendžiamus iškilusius nesklandumus. „Lidl“ iniciatyva skirti didesnį dėmesį mažiesiems gamintojams skatina vietinių verslų tobulėjimą ir jų investicijas į gamybą bei plėtrą, taip auga ir visa Lietuvos ekonomika“, – sakė „Zapa LT“ direktorius.

Svarbu tvarumas

Bendrovės „FishNet“ vadovas Vaidas Juodis džiaugiasi, kad šiandien gali bendradarbiauti su „Lidl“ prekybos tinklu, išsiskiriančiu savo dinamišku bendravimu: „Visuomet jaučiame, kad esame lygiaverčiai partneriai, o iškilus problemų, galime rasti abi puses tenkinančius sprendimus. Tai rodo ir „Lidl“ norą megzti dar glaudesnius ryšius su lietuviškais gamintojais. Itin vertiname šią partnerystę, skatinančią mus pasitempti ir kreipti kuo didesnį dėmesį į produkcijos kokybę. Tikimės, kad asortimente atsiras kuo daugiau Lietuvoje užaugintų upėtakių produkcijos.“

Čia viena moderniausių uždarų recirkuliacinių sistemų tyrame vandenyje, kuris yra keliamas iš 205 m gylio artezinio gręžinio. Bendrovės „FishNet“, auginančios žuvis, direktorius dienraščiui pasakojo, kad įmonė dėl to gali pasiūlyti aukščiausios kokybės produktų ištisus metus, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar oro sąlygų.

„Aišku, nelengva buvo kurtis prieš dešimt metų. Be to, teko daryti dvejų metų pertrauką, nes statėme naujus cechus, – aiškino V. Juodis. – Paskui pradėjome ir su „Lidl“ bendradarbiauti. Mūsų prekės turi išskirtinumą. Mes žuvį auginame ne taip, kaip visi. Pas mus yra uždara recirkuliacinė sistema. Tai pats ekologiškiausias, draugiškiausias gamtai auginimo būdas. Naudojame gerokai mažiau vandens, palyginti su kitais. Vieninteliai Lietuvoje auginame upėtakius. Kiti augina šamus, ungurius. Bet tokių ūkių šalyje nėra daug. Mes pripildome baseinus vandens, šis teka per filtrus, išvalomas ir vėl grįžta į tą pačią sistemą. Mes iš gamtos paimame labai mažą dalį vandens. Per sekundę prateka 2 tūkst. kub. m vandens, o iš gamtos paimtas šviežias sudaro vos 0,5 proc. jo.“

Per krizę padėjo išbristi

O štai Tauragės rajone esantis Dacijonų kaimas nuo 1996-ųjų kvepia natūraliais, rūkytais mėsos gaminiais. Čia autentiškas dešras, kumpius, lašinius ir kitus mėsos produktus pagal senovinius receptus gamina įmonė UAB „Kaimiškas dūmas“. Anot jos vadovės ir įkūrėjos Virginijos Pietarienės, praėjusiais metais pradėtas bendradarbiavimas su prekybos tinklu „Lidl“ leido įmonei ne tik praplėsti pirkėjų gretas, bet ir verslams iššūkių kupiną laikotarpį išgyventi be nuostolių.

Tradicijos: bendrovė „Kaimiškas dūmas“, pagal senovinius receptus gamindama autentiškas dešras, kumpius, lašinius bei kitus mėsos produktus ir bendradarbiaudama su „Lidl“, krizę išgyveno be nuostolių.

Šiuo metu „Lidl“ pirkėjai parduotuvių lentynose gali įsigyti bendrovės „Kaimiškas dūmas“ gaminamos aukščiausios rūšies šaltai rūkytos delikatesinės nugarinės, o riboto laiko akcijų metu – ir aukščiausios rūšies šaltai rūkytos skilandinės dešros.

Anot „Kaimiško dūmo“ vadovės, dar prieš 25 metus jokios minties apie įmonės įkūrimą net nebuvo: „Tiesiog gyvenome kaime ir auginome kiaules, o tuo metu tai ir buvo pagrindinis mūsų pragyvenimo šaltinis, nes jas parduodavome perdirbimo įmonėms. Tačiau tam tikru laikotarpiu užauginome daugiau kiaulių, nei galėjome parduoti mėsos kombinatams, tad sugalvojome patys pardavinėti jų mėsą ir gaminius įvairiose turgavietėse.“

Pasak įmonės vadovės, kadangi pirkėjams labai patiko mažoje rūkykloje pagal senelių perduotas sūdymo receptūras gaminami produktai, o paklausa vis augo, buvo nuspręsta įkurti įmonę ir taip patenkinti klientų norus.

„Praėjusių metų pirmojoje pusėje stebėdami šalyje besiklostančią situaciją supratome, kad turime kaip galėdami prisidėti prie smulkiojo verslo palaikymo. Galima sakyti, kad karantinas suveikė kaip katalizatorius. Tai leido ne tik prisidėti prie verslo veiklos stabilumo užtikrinimo ir vardo šalyje garsinimo – tuo pat metu išplėtėme ir autentiškų lietuviškų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse. Džiaugiamės, kad šios partnerystės tęsiasi ir 2021-aisiais“, – sako „Lidl Lietuva“ vyriausioji asortimento vadovė I. Čiužienė.