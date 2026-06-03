Lenkijos fintech įmonė XTB kuriasi Lietuvoje

Įmonės steigimo akte nurodoma, kad pagrindinis jos tikslas – gauti A kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, o jos veiklos pobūdis yra investicinių ir papildomų paslaugų teikimas.
Įmonės įstatinis kapitalas sieks 1 mln. eurų – jį bendrovė įsipareigoja įnešti per metus nuo steigimo.
Įmonei vadovauja įmonės „XTB International Limited“ vykdomasis direktorius Michalas Sobczykas (Michalas Sobčykas), o valdyboje, be jo, yra Lenkijos įmonės generalinis direktorius Omaras Arnaoutas (Omaras Arnautas) ir Jakubas Kubackis.
„Įvairių plėtros galimybių paieška yra natūralus mūsų verslo plėtros būdas. Atkreipkite dėmesį, kad reguliavimo procesai užtrunka, o mes esame tik pradiniame etape“, – komentare BNS teigė Lenkijos XTB, atsakydama į klausimą apie plėtros į Lietuvą motyvus.
XTB grupė pernai gavo 2,15 mlrd. zlotų (510 mln. eurų) konsoliduotų pajamų – 15 proc. daugiau nei užpernai (1,87 mlrd. zlotų, apie 440 mln. eurų) bei uždirbo 644,2 mln. zlotų (152,2 mln. eurų) grynojo pelno – 24,8 proc. mažiau (856 mln. zlotų, apie 202,2 mln. eurų), rodo grupės metinė ataskaita.
Vien pirmąjį šių metų ketvirtį XTB gavo 1,09 mlrd. zlotų pajamų (apie 260 mln. eurų) – 88,5 proc. daugiau, uždirbo 535 mln. zlotų (apie 126,4 mln. eurų) grynojo pelno – 1,76 karto daugiau, rašo Lenkijos naujienų portalas „Gazeta“.
XTB klientų skaičius pernai viršijo 2 mln., rašoma įmonės svetainėje.
XTB teikia produktus, paslaugas ir technologinius sprendimus, skirtus prekybai finansinėmis priemonėmis, ir specializuojasi nebiržinėje (OTC) rinkoje. Be to, bendrovė siūlo prekybą internetu, teikia rinkos analizę, rašo „Reuters“.
XTB turi filialų visoje Europoje, tarp jų – Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje, rašo naujienų agentūra.
Įmonė nuo 2016 metų listinguojama Varšuvos akcijų biržoje. Per pastaruosius šešerius metus jos akcijų kaina pakilo maždaug penkis kartus iki 103 zlotų (24 eurų), rodo agentūros duomenys.
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