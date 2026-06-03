LEA vadovė: pirmojo jūros vėjo parko vystytoja „Ignitis grupė“ blaškosi tarp projekto terminų

Tuo metu „Ignitis grupė“, pasak Agnės Bagočiutės, ataąskaitose vis dar nurodo, kad įsipareigojimus įvykdys laiku, nors kartu pripažįsta, jog parkas elektrą pradės gaminti bent dvejais metais vėliau – 2032-ųjų pabaigoje.
A. Bagočiutė tikina abejojanti, kad iki 2027 metų vasario 12-osios bus gautas statybos leidimas, o 2030-ųjų vasario 12-ąją prasidės elektros gamyba, kaip numatyta pirminiame grupės įsipareigojimų plane ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.
„Matydami, kad lieka aštuoni mėnesiai iki vasario 12 dienos, teigiame, kad tikrai yra rizika neįvykdyti įsipareigojimų laiku“, – Seimo Audito komitete, svarsčiusiame Valstybės kontrolės ataskaitą dėl parko „Curonian Nord“ Baltijos jūroje projekto, teigė A. Bagočiutė.
Pasak jos, „Ignitis grupė“ kas 60 dienų LEA teikė ataskaitas apie darbus, kuriuos turi nuveikti ir kokiais etapais, o po Valstybės kontrolės audito jas teikia kas mėnesį. Esminiai projekto pokyčiai numatyti 2025 metų gruodžio 12-osios atskaitoje, sakė LEA vadovė.
Jos teigimu, dabar vystytojas yra pateikęs du darbų grafikus, o antrajame – plane B nurodoma, kad elektros gamyba prasidės 2032 metais.
„Jūrų parko vystytojas pateikė ne tik grafiką, kurį teikė nuo pat pradžios, bet ir pateikė alternatyvų grafiką, kurį mes vadiname B, kuriame jau rodo, kad gali būti vis dar statybos leidimas nustatytas tokiu terminu, kaip ir įsipareigojo, tačiau elektros gamyba jau bus pradėta reikšmingai vėliau, tai yra vėluojant dvejus metus – iki 2032 metų“, – tvirtino A. Bagočiutė.
Agentūra, jos vadovės teigimu, nurodė, kad pagal teisės aktus negalima teikti alternatyvių grafikų – turi būti vienas.
„Vertindami A grafiką, kuris vis dar galioja, įvertinę 2025 metų gruodžio 12-ąją pateiktą ataskaitą, agentūra matydama veiklų įgyvendinimo terminus indikavo, kad yra rizika dėl pagrindinių įsipareigojimų neįvykdymo laiku. Ir tam, kad būtų gautas statybos leidimas, taip pat gamybos pradžia nustatytais terminais, yra atlikti keletas būtinų darbų, bet tie darbai, kurie būtini, jie vis dar nėra atlikti“, – parlamentarams aiškino LEA vadovė.
Vėliau ji BNS patikslino, kad pagal plano A grafiką vėlinami terminai, tačiau nepažeidžiant nustatyto galutinio termino. Ji be kita ko pabrėžė, kad vystytojas jau koreguoja ir planą B.
„Kai jie teikė jau ataskaitą už 2025 metų ketvirtąjį ketvirtį, tada net ir B planą jie pavėlino – plius penkis mėnesius, bet vis tiek dar nepažeidžiant to termino statybos leidimo gavimo ir dar gamybos pradžią plius 36 mėnesius – iki 2032 metų ketvirto ketvirčio“, – BNS sakė LEA vadovė.
Ji taip pat priminė, kad laiku negavus statybos leidimo, būtų taikomos baudos: vystytojas už kiekvieną pradelstą dieną mokėtų beveik 24 tūkst. eurų.
Tuo metu „Ignitis grupė“, pasak LEA vadovės, atskaitose nurodo, kad įsipareigojimus įvykdys laiku.
„Matome ir tą mums teikia vystytojas, kad kol kas jis laikosi nuostatos, kad įvykdys įstatymuose numatytus įsipareigojimus nustatytais terminais, tačiau matome nuolatinį vėlavimą“, – aiškino A. Bagočiutė.
A. Bagočiutė BNS stebėjosi grupės įsitikinimu, kad įsipareigojimus ji įvykdys laiku, bet kartu teikia planą B su vėlesniais terminais.
„Tai mes ir sakome, kad jeigu jūs sakote, kad planas A ir įsipareigojimai bus laiku, tai kodėl teikiate mums planą B ir tą planą B, kurį jie irgi pradeda jau vėlinti, kas irgi kelia klausimų. Jie mini savo rizikas, kad nėra sudaryti sutartiniai įsipareigojimai dėl pagrindinių komponentų pirkimo tiekimo, kad vėlgi nepatvirtinta ta pati poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kad yra tiesiog pasaulyje tiekimo grandinės sutrikimai, išaugusios kainos komponentų, dideli rezervacijos mokesčiai“, – BNS kalbėjo LEA direktorė.
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė neseniai Seime teigė, kad valstybė turi skubiai apsispręsti dėl „Ignitis grupės“ vystomo pirmojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje projekto ateities.
Valstybės kontrolės teigimu, „Ignitis grupės“ įgyvendinamas komercinis projektas dėl pokyčių rinkoje nuo 2023 metų pabrango 27 proc., o jo planuojama grąža smuko 40 proc.
„Ignitis grupė“ iki birželio 30 dienos Energetikos ir Finansų ministerijoms turi pateikti projekto įgyvendinimo scenarijus.
Grupės vadovas Darius Maikštėnas anksčiau yra pripažinęs, kad vėjo parko projektas gali gali vėluoti iki penkerių metų ir būti įgyvendintas tik apie 2035-uosius.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį teigė, jog nėra esminio skirtumo, ar elektra parke būtų pradėta gaminti 2032 metais, ar dar po trejų metų.
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