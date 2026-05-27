Laikinasis Registrų centro vadovas paaiškino, kodėl visuomenė nebuvo informuota anksčiau

„Suprantame visuomenės lūkestį apie tokio pobūdžio incidentus būti informuotiems kaip įmanoma greičiau, tačiau šiuo atveju svarbu suprasti, kad visos šiame incidente bendradarbiaujančios institucijos pirmiausiai turėjo tiksliai identifikuoti tiek incidento mastą, tiek galimus jo kaltininkus, tiek jų motyvus“, – Registrų centro žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė G. Cininas.
„Taip pat reikėjo visapusiškai įvertinti galimą poveikį visuomenei. Ne paskutinėje vietoje buvo ir tinkamo techninio sprendimo tokio didelio kiekio asmenų informavimui sukūrimas“, – pridūrė jis.
Anot G. Cinino, apie tai sužinojęs Registrų centras iš karto sustabdė duomenų teikimą, užblokavo įtartinas duomenų gavėjų paskyras ir kreipėsi į atsakingas institucijas.
„Šiandien jau galime matyti gerokai daugiau su šiuo incidentu susijusių aplinkybių, turime daugiau informacijos, tačiau pirmosiomis dienomis aiškumo buvo gerokai mažiau“, – komentare teigė laikinasis įstaigos vadovas.
Gyventojai centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys, tačiau dėl itin didelio žmonių susidomėjimo ji stringa.
Pasak G. Cininas, per antradienį Registrų centras fiksavo apie 750 tūkst. apsilankymų, kai įprastą dieną svetainė sulaukia apie 15 tūkst. lankytojų.
„Žinojome, kad žmonių susidomėjimas bus milžiniškas, ruošėmės tam ir nuo antradienio ryto bandėme pritaikyti įvairius techninius sprendimus, kurie padėtų apdoroti staigiai išaugusį užklausų kiekį. Kai kurie iš jų davė rezultatą, tačiau pripažįstame, kad pirmosios susidomėjimo bangos tinkamai neatlaikėme“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, gyventojams nuo pirmadienio vakaro pradėjus masiškai tikrinti, ar iš Registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys, ir dėl to išaugus klientų srautui, įstaiga laikinai sustabdė kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis.
Anot teisėsaugos, įtartini prisijungimai prie Registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų, bet tyrimą atliekančio Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas antradienį patvirtino, kad duomenys buvo pavogti per Migracijos departamento paskyras.
Anot Registrų centro, dėl nutekėjimo atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Pasak įmonės, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti.
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