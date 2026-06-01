Konkurencijos tarybai siūloma pavesti kontroliuoti savivaldybių viešųjų įstaigų steigimą

Tokį pasiūlymą Vietos savivaldos įstatymui įregistravęs politikas sako, kad galiojantis teisinis reguliavimas nustato sąlygas, kurioms esant savivaldybės gali steigti viešųjų paslaugų teikėją – juridinį asmenį. Savivaldybės taip pat gali jau veikiančiam savo įsteigtam juridiniam asmeniui pavesti vykdyti šias funkcijas.
Tačiau įstatyme, pasak A. Bagdono, nėra aiškiai įtvirtintos institucijos, turinčios kompetenciją nuosekliai prižiūrėti, kaip savivaldybės laikosi reikalavimų dėl viešųjų įstaigų steigimo. Taip pat nėra numatyta, kuri institucija galėtų taikyti veiksmingas poveikio priemones pažeidimo atvejais.
A. Bagdono nuomone, Konkurencijos tarybos kompetencijos aiškus įtvirtinimas šioje srityje užtikrintų veiksmingą konkurencijos apsaugą.
„Kai savivaldybės pačios steigia įmones ar joms paveda teikti paslaugas, būtina užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų priimami skaidriai ir nepažeistų sąžiningos konkurencijos principų. Aiški ir nuosekli priežiūra yra naudinga tiek gyventojams, tiek verslui, nes padeda išvengti skirtingų taisyklių interpretacijų ir užtikrina didesnį viešųjų paslaugų efektyvumą“, – Eltai sakė pasiūlymo autorius A. Bagdonas.
Jei Seimas pritartų, Konkurencijos taryba, remdamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis, kontroliuotų savivaldybių priimtus sprendimus dėl viešųjų įstaigų steigimo teisėtumo.
Konkurencijos taryba yra nepriklausoma Seimui atskaitinga valstybės institucija, primena ELTA.
Atlikdama jai nustatytas funkcijas, ji sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai nuo politinės ir kitos išorinės įtakos. Konkurencijos taryba deklaruoja, kad jos misija – saugoti veiksmingą konkurenciją dėl vartotojų gerovės.
(be temos)