 Konkurencijos taryba: „Treatwell LT“ taikomas mokestis gali pažeisti ES reglamentą

Konkurencijos taryba: „Treatwell LT“ taikomas mokestis gali pažeisti ES reglamentą

2026-06-05 15:35
BNS inf.

Baigusi tyrimą dėl grožio paslaugų užsakymų svetainę valdančios bendrovės „Treatwell LT“ veiklos skaidrumo, Konkurencijos taryba pareiškė, kad jos verslo klientams  už atšauktus vizitus taikomas komisinis mokestis gali pažeisti ES reglamentą.

<span>Konkurencijos taryba: „Treatwell LT“ taikomas mokestis gali pažeisti ES reglamentą</span>
Konkurencijos taryba: „Treatwell LT“ taikomas mokestis gali pažeisti ES reglamentą / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Taryba išsiuntė bendrovei pranešimą apie galimą pažeidimą, penktadienį pranešė taryba.

Anot pranešimo, „Treatwell LT“ verslo bendradarbiavimo sąlygose nebuvo pateikta informacija, kuri leistų suprasti, kokiais konkrečiai atvejais ir kokiomis aplinkybėmis bendrovė turi teisę pritaikyti komisinį mokestį už naujų vartotojų atšauktus vizitus.

„Informacijos nepateikus paprastai ir suprantamai, kaip to reikalauja ES reglamentas, sąlyga, reglamentuojanti komisinio mokesčio už atšauktus vizitus taikymą, yra laikoma niekine ir negaliojančia“, – rašoma pranešime.

Tyrimą atlikusi Interneto platformų ir prekybos tinklų tyrimo grupė siūlo tarybai įpareigoti bendrovę „Treatwell LT“ pateikti informaciją apie komisinį mokestį paprastai ir suprantamai, kad ji atitiktų ES reglamentą.

Konkurencijos tarybos ekspertai tikrino ir kitų sąlygų atitiktį reglamentui, tačiau bendrovė jas geranoriškai pakoregavo iki tyrimo pabaigos, todėl tyrimo grupė siūlo tarybai tyrimą dėl to nutraukti ir „Treatwell LT“ baudos neskirti.

Tyrimas buvo pradėtas gavus verslo kliento skundą.

Konkurencijos taryba dar nepriėmė galutinio nutarimo dėl galimo pažeidimo.

„Treatwell“ Lietuvos rinkos vadovės Gabrielės Isodaitės komentaras

„Dialogas su Lietuvos konkurencijos taryba padėjo mums dar geriau prisitaikyti prie Lietuvos rinkos poreikių ir peržiūrėti tam tikrus platformos veikimo aspektus. Po šio konstruktyvaus proceso atnaujinome Verslo bendradarbiavimo sąlygas, kad partneriams būtų dar aiškiau, kaip veikia platforma, taikomi komisiniai mokesčiai ir vyksta komunikacija.

Bendradarbiaudami su Lietuvos konkurencijos taryba papildėme tam tikras sąlygų dalis, kad jų taikymas ir aprašymas būtų dar aiškesnis bei suprantamesnis mūsų partneriams.

Nuolatinis platformos tobulinimas ir skaidri partnerystė yra svarbi „Treatwell“ veiklos dalis. Nuo 2017 metų Lietuvoje veikianti platforma šiandien padeda beveik 4000 salonų pritraukti naujus klientus ir patogiau valdyti rezervacijas bei kasdienius verslo procesus. Per „Treatwell“ Lietuvoje kasmet įvyksta apie 6,6 mln. rezervacijų, o globaliai platforma veikia 13 šalių.

Mūsų prioritetas išlieka tas pats – užtikrinti patikimą, skaidrią ir sąžiningą platformą visiems jos naudotojams ir mūsų partneriams.“

Šiame straipsnyje:
Konkurencijos taryba
komisinis mokestis
Treatwell LT
taikyti mokestį
mokestis klientams
paslaugos atšaukimas
ES reglamentas

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