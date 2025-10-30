Konkurencijos taryba „MM Grupp“ skyrė per 7 mln. Eur baudą

Tyrimo metu nustatyta, kad „MM Grupp“, neturėdama Konkurencijos tarybos leidimo, 2021 m. balandį įgijo bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo: skaidė minėtos įmonės verslą, keitė jo struktūrą ir siekė, jog pagrindiniai du kino teatrai Vilniuje bei Kaune būtų integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą.
2021 m. pabaigoje „MM Grupp“ netiesiogiai, per bendrovę „Apollo Kinas“, perėmė Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusį kino teatrą, o kitą dalį „Forum Cinemas Lithuania“ verslo ir turto, įskaitant Kauno „Akropolyje“ veikiantį kino teatrą, nusprendė ilgam laikotarpiui išnuomoti kitai įmonei. Vis dėlto pastaroji tapo tik laikina turto operatore, nes po metų kino teatro Kaune kontrolę susigrąžino „MM Grupp“ ir siekė jį integruoti į savo valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą.
Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba už Konkurencijos įstatymo pažeidimą skyrė „MM Grupp“ 7 507 930 Eur baudą bei įpareigojo per artimiausius 6 mėnesius nutraukti pažeidimą, susijusį su dviem minėtais kino teatrais Vilniuje ir Kaune, t. y. arba pateikus institucijai pranešimą apie koncentraciją gauti leidimą, arba atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes.
Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė pabrėžė, kad koncentracijos įgyvendinimas negavus institucijos leidimo yra labai pavojingas pažeidimas, nes institucijos ekspertai neturi galimybės įvertinti sandorio poveikio konkurencijai. Jeigu įmonėms įsigyjant viena kitą ar susijungus, konkurencija rinkoje reikšmingai sumažėja, vartotojai gali susidurti su didesnėmis prekių ar paslaugų kainomis, mažesniu pasirinkimu, blogesne kokybe.
Už koncentracijos įgyvendinimą be leidimo Konkurencijos įstatyme yra numatytos atgrasančios baudos, siekiančios iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų. „MM Grupp“ skirta finansinė sankcija sudaro 0,8 proc. visų bendrovės konsoliduotų bendrųjų metinių pasaulinių pajamų.
Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.
Primename, kad 2021 m. kovą Konkurencijos taryba buvo gavusi „MM Grupp“ pranešimą vykdyti minėtą koncentraciją. Institucijos ekspertai, išnagrinėję gautą informaciją, padarė preliminarias išvadas, kad sandoris gali neigiamai paveikti konkurenciją kino filmų rodymo ir platinimo rinkose Lietuvoje, ir apie tai informavo bendrovę. Nelaukdama galutinio Konkurencijos tarybos sprendimo, Estijos bendrovė, kaip minėta, įgyvendino koncentraciją 2021 m. balandžio mėn. Kadangi „MM Grupp“ laiku nepateikė visos reikalingos informacijos, sandorio vertinimas 2021 m. spalio 14 d. buvo nutrauktas, o bendrovė negalėjo įgyvendinti planuoto akcijų pirkimo.
Naujausi komentarai