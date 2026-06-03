Kol kas nesutarė, ar pieno kooperatyvams taikyti mažesnį kuro akcizą

Daliai komiteto narių kilo abejonių, kad tokia pataisa gali prieštarauti Konstitucijai, nes išimtis numatyta tik kooperatyvams, surenkantiems žalią pieną. Įžvelgta ir valstybės pagalbos vienam sektoriui galimybė.
Seimo Teisės departamento atstovė Renata Dirgėlienė akcentavo, kad išimtis siūloma tik vienai grupei – pieno kooperatyvams.
„Labai aiškiai išskiriama viena konkreti žemės ūkio kooperatinių bendrovių grupė – tie, kurie superka jos narių pagamintą žalią pieną, bet nesiūloma lengvatų taikyti kitoms kooperatinėms bendrovėms, kurios užsiima kitokios žemės ūkio produkcijos supirkimu iš savo narių“, – komitete teigė R. Dirgėlienė.
Teisininkės teigimu, tai pažeidžia lygiateisiškumo principą, įtvirtintą Konstitucijoje. Be to, anot jos, mažesnis akcizas galėtų būti valstybės pagalba.
Seimo narys Tadas Sadauskis teigė, kad kooperatyvų nariai yra smulkūs ir vidutiniai ūkiai, todėl siekiama palengvinti jų darbą. Jo teigimu, kooperatyvai duoda daugiau naudos negu pavieniai ūkininkai.
Demokratė Agnė Širinskienė priekaištavo, kad mažesnis akcizas būtų taikomas tik kooperatyvams, bet ne pavieniams ūkininkams: „Jeigu vienas ūkininkas tiekia pieną, kaip tada? Pienas mažiau genda jam ir netaikomos įstatymo nuostatos (dėl mažesnio akcizo – BNS)?“.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pataisas vertina, kai parlamento teisininkai įspėja, kad jos gali prieštarauti Konstitucijai. Jeigu komitetas to neįžvelgia, pakeitimai teikiami Seimui.
Komitetas diskusijas šiuo klausimu tęs kitame posėdyje, tikimasi, kad pataisų iniciatoriai jas patobulins.
Pieno kooperatyvų nariams būtų taikomas specialus lengvatinis akcizas, koks galioja ir kurui, skirtam žemės ūkio produktų gamybai: jį sudaro pastovioji dalis – 10 eurų už 1 tūkst. litrų, ir kintamoji, arba saugumo dedamoji – 25 eurai.
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