„Kitron“ šiemet išmokės 25 mln. eurų dividendų

Likusius 24,5 mln. eurų nepaskirstyto pelno įmonė perkels į kitus finansinius metus, rodo pelno paskirstymo projektas įmonės veiklos ataskaitoje, pateiktoje Registrų centrui.
Pernai bendrovė išmokėjo 5 mln. eurų dividendų, užpernai – 10 mln. eurų.
Įmonės grynasis pelnas išliko stabilus – užpernai taip pat uždirbta 10,5 mln. eurų, jos pajamos pernai augo 0,4 proc. iki 113,8 mln. eurų. Šiemet įmonė planuoja 11 proc. pajamų augimą.
Didžiausią dalį pajamų – 32 mln. eurų – pernai generavo eksportas į Švediją, 20,4 mln. eurų – į JAV ir Kanadą, 20 mln. eurų – į Suomiją, 10 mln. eurų – į Didžiąją Britaniją. Vidaus rinkoje „Kitron“ pardavė prekių už 10,6 mln. eurų.
„Kitron“ gamina elektroninę ir elektromechaninę įrangą bei kabelių pynes.
Kaip rašė BNS, pernai „Kitron“ Lietuvoje investavo beveik 2 mln. eurų, o šiemet planuoja investuoti dar 3 mln. eurų.
„Kitron“ dirba 605 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
Sausio pradžioje Norvegijos „Kitron“ grupė užbaigė Švedijos elektronikos gamintojos „Delta Nordic“ įsigijimą.
Grupės pajamos pernai augo 14,1 proc. iki 738,4 mln. eurų, pelnas augo 35,2 proc. iki 64,5 mln. eurų. Daugiausia – 30 proc. – pajamos augo Vidurio, Centrinės ir Rytų Europos regione.
Šiemet grupė tikisi gauti 900–1,05 mlrd. eurų pajamų, o veiklos pelną išauginti iki 84–108 mln. eurų.
Naujausi komentarai