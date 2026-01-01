Kauno miesto poliklinika: kryptingas augimas ir aptarnavimo kokybė

Praėjusią savaitę surengtas tradicinis kasmetis šventinis Kauno miesto poliklinikos kolektyvo susibūrimas „Quo vadis?“ (liet. „Kur eini?“).
Gausiai susirinkę poliklinikos darbuotojai užpildė visą 760 vietų Vytauto Didžiojo universiteto salę. Renginys buvo skirtas jaukioje aplinkoje kartu pasidžiaugti tuo, kas nuveikta, kiek pasiekta, apžvelgti artimiausių kelių metų tikslus, siekius ir kryptį.
Šios sveikatos įstaigos direktorius Paulius Kibiša pasidalijo, kad praėję metai buvo reikšmingi organizacinių procesų tobulinimo, medicininių paslaugų plėtros srityse reaguojant į besikeičiančią sveikatos sistemos aplinką ir visuomenės lūkesčius.
„Poliklinika nuosekliai keičiasi, o įgyvendinami pokyčiai vis ryškiau atsispindi tiek kasdienėje veikloje, tiek viešojoje erdvėje, – teigė P. Kibiša. – Pacientai ypač pajuto įdiegto aptarnavimo standarto ir eilių valdymo sprendimų naudą, itin teigiamai įvertintas reikšmingai padidėjęs laboratorinių tyrimų atsakymų pateikimo greitis. Įstaigos patirtis ir taikomi sprendimai sulaukia pripažinimo – poliklinikos atstovai kviečiami dalytis patirtimi konferencijose, įskaitant renginius, skirtus gilinti žinias apie praktinį dirbtinio intelekto (DI) taikymą informacinių technologijų (IT), vadybos, pokyčių valdymo srityse.“
DI dideliu pagalbininku tapo radiologijoje, vertindamas plaučių vaizdus. „DI automatiškai analizuoja vaizdus, identifikuoja galimus nukrypimus nuo normos ir juos pažymi. Testavimo metu radiologams patikrinus šiuos vertinimus paaiškėjo, kad DI tikslumas ir patikimumas yra itin aukštos kokybės, todėl jis tapo nuolatiniu pagalbininku kasdieniame darbe. Integravus sistemas, DI padeda radiologams greičiau aprašyti vaizdus, užtikrinant aukštą diagnostikos kokybę, pacientų saugumą ir suteikiant didelę naudą pacientams“, – teigė poliklinikos Statistikos ir IT skyriaus vadovas Marius Sinkevičius.
Arčiau namų
Viena poliklinikos stiprybių – didelis padalinių tinklas Kaune, Kauno rajone ir platus paslaugų spektras. „Pacientams pasirengę padėti daugiau nei 120 šeimos gydytojų ir beveik 500 gydytojų specialistų. Tyrimams atlikti galime pasitelkti daugiau nei 120 modernių diagnostikos aparatų, o laboratorijoje atliekama per 300 skirtingų tyrimų. Mėginiai tyrimams gali būti paimami bet kuriame poliklinikos padalinyje, užtikrinant pacientams patogų prieinamumą“, – vardijo poliklinikos direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimundas Micka. Padaliniai įsikūrę keturiolikoje vietų, tad ši įstaiga – tikrai arčiau namų.
Poliklinikai pavyko sumažinti eiles. Siekiant gerinti įstaigos veiklos efektyvumą, analizuojami per 50 veiklos rodiklių. Vienas jų – kiek pacientų nepranešę neatvyksta į jiems paskirtą vizitą. Priėmus tam tikrus sprendimus ir juos įgyvendinus per porą metų šis rodiklis sumažintas nuo beveik 20 iki 5 proc. Tai žymus pokytis, taupantis gydytojų laiką ir padidinantis paslaugų prieinamumą.
Skambučių centro ir šeimos gydytojų komandų įdirbis leido suvaldyti pacientų srautus – vaikų sveikatos pažymų išdavimas buvo paskirstytas per ilgesnį laikotarpį, taip išvengta staigaus pacientų antplūdžio prieš pat naujų mokslo metų pradžią.
Vienas praėjusių metų iššūkių daugeliui gydymo įstaigų buvo Valstybinės ligonių kasos sprendimas neapmokėti viršsutartinių pacientams suteiktų paslaugų. „Turime stiprų Finansų skyrių ir analitikų komandą – atlikome skaičiavimus, įsivertinome rizikas ir net metų pabaigoje paslaugų apimčių nestabdėme“, – akcentavo P. Kibiša.
Patraukli darbo vieta
Poliklinikos Personalo valdymo ir administravimo skyriaus vadovė Jurga Labanauskienė skaičiavo, kad poliklinikos kolektyvą papildė nemažai naujų gydytojų.
„Įstaigoje kuriama palanki ir pagarbi darbo aplinka, užtikrinamos šiuolaikiškos darbo sąlygos, konkurencingas atlygis, nuoseklus ir atsakingas vadovavimas visais organizacijos lygmenimis, todėl poliklinika yra patraukli darbo vieta gydytojams, – kalbėjo J. Labanauskienė. – Didelis pasiekimas – sustiprėjusi, subrendusi vidurinės grandies vadovų komanda. Į tai daug investavome, daug mokome, mokomės, kalbamės“.
Pernai buvo šiuolaikiškai suremontuotos ir moderniam gydymui pritaikytos Centro padalinio, Aleksoto poskyrio erdvės. Atnaujintos Šilainių Psichikos sveikatos centro, Dainavos padalinio, Šančių padalinio, Kalniečių padalinyje esančios laboratorijų patalpos.
Darbo medicinos centras
Didelis dėmesys skiriamas traumų, susirgimų ir ligų profilaktikai. Vienas to dėmuo – atsakinga poliklinikos Darbo medicinos centro veikla. Polikliniką renkasi vis daugiau socialiai atsakingų įmonių, vertinančių savo darbuotojus ir jų sveikatą.
„Esame patrauklūs ne tik kaina ir aptarnavimo kokybe. Išsiskiriame ir tuo, kad į profilaktinius sveikatos patikrinimus nežiūrime pro pirštus. Tai nėra vizitas tik dėl varnelės ir parašo“, – kalbėjo R. Micka.
Jis pabrėžė, kad atsakingas sveikatos būklės ir rizikų tam tikromis darbo sąlygomis įvertinimas padeda išvengti tragedijų, nelaimių darbe, kelyje, skatina darbdavį ir patį darbuotoją daugiau dėmesio skirti sveikatai, primena apie galimas grėsmes.
Profesionalus, atidus darbuotojo sveikatos būklės ištyrimas ir įvertinimas, sveikatos bėdų identifikavimas naudingas ne tik pačiam žmogui, bet ir darbdaviui, nes tai įmonę, darbuotoją ir visą visuomenę apsaugo nuo galimų nelaimių padarinių. Vienas ryškiausių pavyzdžių – viešojo transporto vairuotojų sveikata: juk nuo jos priklauso keleivių ir kitų eismo dalyvių saugumas ir gyvybė.
Patirties mainai
Kauno miesto poliklinikos veikla atspindi nuoseklų įstaigos judėjimą į priekį, paremtą stipria lyderyste, profesionalumu, atsakomybe ir aukštais aptarnavimo kokybės standartais grįsta sveikatos priežiūra.
Direktoriaus pavaduotoja kokybės valdymui Loreta Marmienė paminėjo, kad Kauno miesto poliklinika jau seniai taiko aktyvią dalijimosi patirtimi praktiką su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis.
Bendradarbiavimas yra itin vertingas abiem pusėms – dalydamosi gerosiomis praktikomis, inovatyviais sprendimais ir sėkmingais darbo metodais, sveikatos priežiūros įstaigos gali greičiau tobulėti ir efektyviau spręsti iššūkius.
Toks atviras keitimasis patirtimi leidžia ne tik pasisemti naujų idėjų, bet ir išvengti klaidų, kurios jau buvo padarytos kitose įstaigose, taip pat suprasti, kokie sprendimai nepasiteisino ir ko reikėtų vengti. Tai skatina nuolatinį kokybės augimą ir stiprina visos sveikatos sistemos bendruomenę. Praėjusiais metais Kauno miesto poliklinika sulaukė Kazachstano vyr. gydytojų delegacijos, kuri atvyko susipažinti su poliklinikos patirtimi ir pasisemti gerųjų pavyzdžių.
Kauno miesto poliklinika lyderystės imasi ir kitose srityse. Pernai surengė jau penktą laboratorinės medicinos konferenciją. Ji tapo gausiausiai lankoma tokio pobūdžio konferencija Lietuvoje.
