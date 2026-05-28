Kauno dainų ir šokių šventėje dalyvius atgaivins „Kauno vandenys“

Daugiau kaip šimtmetį gyvuojanti Kauno dainų ir šokių šventė vyks gegužės 30 dieną, 18 val. Kauno Dainų slėnyje. Šventė sukvies dainininkus, šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus. Iš viso pasirodys virš 3 tūkstančių dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Renginio dalyviai ir lankytojai atsigaivinti tyru geriamuoju vandeniu galės iš Kauno Dainų slėnio apatinėje dalyje įrengtos lauko gertuvės bei iš specialios mobiliosios vandens talpos, kuri bus pastatyta viršutinėje slėnio dalyje. Tokiu būdu vanduo bus lengvai pasiekiamas skirtingose šventės erdvėse ir susirinkusieji galės patogiai atsigaivinti juo visos šventės metu.
„Kauno vandenys“ kviečia dainų ir šokių šventės dalyvius bei lankytojus atsinešti savo daugkartines gertuves ir į jas piltis tyrą geriamąjį vandenį. Toks pasirinkimas ne tik padės reguliariai atsigaivinti ir pasirūpinti savo savijauta viso renginio metu, bet ir prisidės prie plastiko taršos mažinimo, švaresnės aplinkos kūrimo.
Primename, kad šiais metais įvairiose Kauno miesto vietose veikia penkiolika bendrovės „Kauno vandenys“ eksploatuojamų geriamojo vandens stotelių. Jos įrengtos patogiose ir dažnai lankomose miesto vietose – Studentų skvere, prie Zoologijos sodo, Kauno marių prieplaukoje (Masiulio g.), Draugystės, Girstučio, Kalniečių ir Santakos parkuose, šalia Lampėdžių paplūdimio, prie Trijų Mergelių tilto, prie Kauno pilies, prie Dainų slėnio, A. Smetonos alėjoje, Griunvaldo, S. Daukanto ir Sporto gatvėse.
Išsami Kauno dainų ir šokių šventės programa skelbiama internete: bit.ly/sutekaupes. Renginys nemokamas.
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(be temos)
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