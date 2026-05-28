 Kauno dainų ir šokių šventėje dalyvius atgaivins „Kauno vandenys“

Kauno dainų ir šokių šventėje dalyvius atgaivins „Kauno vandenys“

2026-05-28 14:08 kauno.diena.lt inf.

Paskutinį pavasario savaitgalį Kaune aidės dainų ir šokių šventė „Čia suteka upės“, į Dainų slėnį subursianti tūkstančius dalyvių ir žiūrovų iš visos Lietuvos. Šventės metu patogiu geriamojo vandens tiekimu rūpinsis bendrovė „Kauno vandenys“.

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iki kultūros

Daugiau kaip šimtmetį gyvuojanti Kauno dainų ir šokių šventė vyks gegužės 30 dieną, 18 val. Kauno Dainų slėnyje. Šventė sukvies dainininkus, šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus. Iš viso pasirodys virš 3 tūkstančių dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.

Renginio dalyviai ir lankytojai atsigaivinti tyru geriamuoju vandeniu galės iš Kauno Dainų slėnio apatinėje dalyje įrengtos lauko gertuvės bei iš specialios mobiliosios vandens talpos, kuri bus pastatyta viršutinėje slėnio dalyje. Tokiu būdu vanduo bus lengvai pasiekiamas skirtingose šventės erdvėse ir susirinkusieji galės patogiai atsigaivinti juo visos šventės metu.

Partnerio nuotr.

„Kauno vandenys“ kviečia dainų ir šokių šventės dalyvius bei lankytojus atsinešti savo daugkartines gertuves ir į jas piltis tyrą geriamąjį vandenį. Toks pasirinkimas ne tik padės reguliariai atsigaivinti ir pasirūpinti savo savijauta viso renginio metu, bet ir prisidės prie plastiko taršos mažinimo, švaresnės aplinkos kūrimo.

Primename, kad šiais metais įvairiose Kauno miesto vietose veikia penkiolika bendrovės „Kauno vandenys“ eksploatuojamų geriamojo vandens stotelių. Jos įrengtos patogiose ir dažnai lankomose miesto vietose – Studentų skvere, prie Zoologijos sodo, Kauno marių prieplaukoje (Masiulio g.), Draugystės, Girstučio, Kalniečių ir Santakos parkuose, šalia Lampėdžių paplūdimio, prie Trijų Mergelių tilto, prie Kauno pilies, prie Dainų slėnio, A. Smetonos alėjoje, Griunvaldo, S. Daukanto ir Sporto gatvėse.

Išsami Kauno dainų ir šokių šventės programa skelbiama internete: bit.ly/sutekaupes. Renginys nemokamas.

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Komentarai

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Komentarai

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Rimas
Kafyras .
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Žilvinas Ručys
vagis žudikas mero pareigose visvaldas matijošaitis su gauja tarybos narių, apvogė miestą, dainų slėnio šventes reikėjo perkelt į salą, bet kad apvogt kauniečius padarė dvejus laiptus iš ažuolyno į niekur ir pleškinant elektrą (galėjo padaryti normalius virš sankryžos radvilėnų/tunelio (prie teršiamo upelio tarša vakarais, valstybės tarnautojai neatlieka savo pareigų veikia teršėjų interesams) ir virš gatvės į ažuolyno kalno kampą, bet eilinį syk vagys apvogė miestą), afera dainų slėnio rekonstrukcija 8,6 mln plius afera tunelio g. pakartotinas nereikalingas remontas aferos suma 2,3 mln e. Dainų slėnio suoliukų/supuvusių nusikalstami mainai. 38 mln afera 'mokslo sala' su melagingu (apie pajamas ir atsipirkimą mero vagių gauja tyli ) atsipirkimu ir teritorijos vagyste. Taip pat vagys vykdo kitus nusikaltimus tokie kaip tiltų statyba, čiurlionio koncertų centras, 10 mln e centro turgaus afera ir sklypo tinkančio autobusų stočiai ir priedangai vagystė kaip ir centro ligoninės ir t.t
1
-9
:)
Kas atnaujino Dainų slėnį?
5
0
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