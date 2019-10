Karo pabėgėlių gyvenvietėse Sakartvele – lietuviškos saulės elektrinės

Šis projektas įgyvendintas bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos ambasadai Sakartvele ir bendrovei „Solet Technics“.

Saulės elektrinėms įrengti buvo skirta kiek daugiau nei 166 tūkst. eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) įsipareigojo suteikti ne didesnę kaip 137 tūkst. eurų subsidiją, dar apie 29 tūkst. eurų skyrė bendrovė „Solet Technics“. Saulės elektrinės, įrengtos Prezečio, Tsilkanio ir Tresovanio gyvenvietėse esančiose karo pabėgėlių stovyklose, padės aprūpinti reikiamu energijos kiekiu administracinius, viešojo naudojimo pastatus, švietimo įstaigas bei vandens tiekimo sistemas. Skaičiuojama, kad vidutinis elektros energijos poreikis šiuose objektuose per metus sudaro apie 170 tūkst. kWh.

„Bendra suinstaliuota saulės elektrinių galia siekia 127,8 kW ir tai mažins vietos gyventojų išlaidas elektrai bei išmetamą CO2 kiekį net 97,5 t per metus. Be to, tai padės spręsti geriamojo vandens tiekimo problemą. Šis projektas mums – itin reikšmingas žingsnis atsinaujinančios energijos sektoriuje, tarpkultūrinio ir institucijų bendradarbiavimo pavyzdys“, – sako „Solet Technics“ pardavimų direktorius Tomas Ridikas.

Į darbų vykdymą buvo įtraukti vietos partneriai ir karo pabėgėliai – savanoriai.

Aplinkos projektų valdymo agentūros teigimu, būtent ši karo pabėgėlių grupė pasirinkta dėl pažeidžiamumo ir aktualumo globaliu mastu.

Šios karo pabėgėlių gyvenvietės įsteigtos po 2008 m. karo su Rusijos Federacija. Kalnuotose Sakartvelo teritorijose dažni elektros ir vandens tiekimo sutrikimai. Tai yra tęstinis projektas, todėl įrengus daugiau saulės elektrinių galima užtikrinti stabilesnį šių regionų aprūpinimą elektros energija ir tokiu būdu palengvinti ten gyvenančių žmonių kasdienybę. Taip pat vienas šio projekto tikslų – mažinti bedarbystės ir socialinės atskirties problemą.

„Dvišaliai bendradarbiavimo projektai, tokie kaip atsinaujinančios energijos technologijų diegimas, yra viena iš sričių, kuriose Lietuva rodo pavyzdį, kaip sušvelninti klimato pokyčių padarinius ir paskatinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų naudojimą, – teigia aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. – Tikimasi, kad tokie tęstiniai Lietuvos inicijuoti projektai paskatins Sakartvelo vyriausybę nustatyti ambicingesnius klimato tikslus ir veiksmus bei palaikyti darnaus vystymosi įgyvendinimą“.