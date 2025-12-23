Kalėdiniai patiekalai ir alus: kur kas daugiau derinimo galimybių nei atrodo

„Lietuviškas kalėdinis meniu išsiskiria patiekalų įvairove. Ant jo randama visko, pradedant nuo įvairiais būdais paruoštos silkės, kitų šalių užkandžių ar kūčiukų iki keptos žąsies, meduolinių sausainių ir desertų. Vieno universalaus gėrimo, kuris tiktų prie visko, išskyrus vandenį, nėra. Bet čia į pagalbą galima pasitelkti skirtingas alaus rūšis: nuo lengvesnio šviesaus lagerio iki sodraus porterio“, – sakė „Volfas Engelman Galerijos“ virtuvės šefas Nauris Laukaitis.
Anot jo, tinkamai parinkta alaus rūšis gali dar labiau sustiprinti skirtingus švenčių valgių skonius, įnešti daugiau balanso ar papildyti juos naujais poskoniais. N. Laukaitis dalijasi pagrindinėmis kalėdinių patiekalų ir alaus derinimo rekomendacijomis.
Žuvies patiekalai ir lengvi užkandžiai
N. Laukaičio teigimu, silkė, marinuota žuvis ir lengvesni užkandžiai geriausiai atsiskleidžia su gaivesniu, lengvo kartumo alumi. Pavyzdžiui, prie silkės su svogūnais, burokėliais ar grybais tinka šviesus lageris – klasikinis salyklo profilis suteikia daugiau balanso sūrumui ir riebališkumui, tačiau neužgožia silkės skonio.
„Tuo metu keptos ar troškintos lašišos, baltos žuvies patiekalai puikiai dera su kvietiniu alumi, nes švelnus jo kūnas ir vaisiškas, gaivus aromatas sustiprina citrinos ir žolelių poskonį. Kvietinis alus arba šviesus lageris bus universalus sprendimas, jei ant kalėdinio stalo ketinate patiekti daug skirtingų žuvies užkandžių, pavyzdžiui, žuvies užtepėlių, vieno kąsnio sumuštinukų ar salotų su žuvimi“, – vardijo jis.
Daržovių patiekalai ir salotos
Ant kalėdinio stalo vis dažniau galima rasti įvairių salotų, kurios gali turėti plačią poskonių paletę kaip kad saldumas, rūgštelė ir riebališkumo pojūtis. Šiuo atveju, pasak N. Laukaičio, svarbu išlaikyti gaivumą ir skonių balansą.
Todėl prie burokėlių, pupelių salotų ar tradicinių mišrainių patariama derinti šviesų lagerį, kuris po vieno ar kelių kąsnių padeda „nuvalyti gomurį“, taip sumažindamas riebesnio padažo ar acto rūgštumo poveikį.
„Jei ant stalo yra egzotiškesnių salotų su granatų sėklomis, riešutais ar minkštaisiais sūriais, prie jų galima rinktis lengvą kvietinį alų su vaisiškomis natomis. Tuo metu prie vegetariškų troškinių, orkaitėje keptų daržovių tiks kvietinis alus arba švelnesnio tipo IPA“, – teigė „Volfas Engelman Galerijos“ atstovas.
Kiauliena, paukštiena ir sotūs karštieji patiekalai
Sotesniems, daugiau riebalų turintiems mėsos patiekalams rekomenduojamos sodresnės ir daugiau salyklo charakterio turinčios alaus rūšys.
Su kiaulienos vyniotiniais, kepsniais, pasak „Volfas Engelman Galerijos“ virtuvės šefo, tinka sodresnio salyklos lageriai, turinys subtilių karamelės natų, paryškinančių skrudinimo ar padažų poskonius.
Prie keptos anties ar žąsies su obuoliais, slyvomis, spanguolių padažu rekomenduojama patiekti porterį. Ši alaus rūšis išsiskiria skrudinto salyklo, karamelės ir džiovintų vaisių užuominomis, kurios papildys saldžiarūgščius garnyrus.
„Vištienos vyniotiniai, švelni paukštiena gali būti derinami su kvietiniu alumi arba šviesiu lageriu, kadangi jie neužgožia švelnaus paukštienos skonio ir suteikia gaivos tarp kąsnių“, – pastebėjo N. Laukaitis.
Kalėdiniai desertai
„Volfas Engelman Galerijos“ virtuvės šefo įsitikinimu, vis dar gajus mitas, kad alus skirtas tik ruošti pagrindinius, sūrius patiekalus arba šį gėrimą su jais derinti. Iš tiesų čia verta pasikliauti išmintimi, kad skonis draugų neturi, ir nepabijoti eksperimentuoti, derinant alų ir su saldumynais.
„Ant kalėdinio stalo paprastai netrūksta prieskoniais kvepiančių desertų, tad vienas iš galimų pasirinkimų jais mėgautis drauge su gėrimu – tamsesnis, sodresnis alus. Štai kakavos, kavos, karamelės natos, kuriuo pasižymi porteris ar kitas tamsus salyklo alus, pratęstų tokių saldėsių kaip meduoliai, pyragai su karamele, šokoladiniai tortai skonį taurėje“, – pasakojo N. Laukaitis.
Prie varškinių, sūrio tortų jis rinktųsi kvietinį arba lengvesnį, vaisiškesnį elį, kurių švelni rūgštelė ir burbuliukai subalansuoja kremišką tekstūrą.
Ryškesnis alus: kada rinktis IPA, o kada tinka porteris?
Ieškote paprastesnio gėrimų pasirinkimo? Tokiu atveju „Volfas Engelman Galerijos“ šefas lietuviškam Kalėdų stalui rekomenduoja šviesų lagerį arba kvietinį alų, kurie derės su didesniąja dalimi patiekalų.
Norint ryškesnio charakterio gėrimo, galima rinktis porterį ar IPA rūšies alų. Porteris, kaip ir kiti tamsūs ir sodresnio tipo alūs, geriau dera su desertais, riebesne, ilgesnio kepimo mėsa, kuri patiekiama su saldžiarūgščiais padažais ar obuoliais, slyvomis, uogų padažais.
IPA rūšies alus labiau tinka prie sūresnių užkandžių, įvairių sūrių ar keptos paukštienos be saldžių priedų – apyniai iš dalies neutralizuoja riebališkumo pojūtį ir maistui iš karto suteikia gaivumo.
Naujausi komentarai