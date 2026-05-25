Janulevičius išrinktas europinės verslo organizacijos „BusinessEurope“ viceprezidentu

Kaip pranešė LPK, V. Janulevičius „BusinessEurope“ viceprezidentu išrinktas Dubline vykusiame organizacijos prezidentų tarybos susitikime. Jo metu taip pat oficialiai patvirtintas naujasis „BusinessEurope“ prezidentas Maciejus Wituckis.
Tai pirmas kartas, kai didžiausiai Europos verslo organizacijai vadovaus atstovas iš Vidurio ir Rytų Europos regiono.
„Vidurio ir Rytų Europa saugumo, energetikos ir pramonės ryšį suprato gerokai anksčiau nei dalis Vakarų Europos. Regionui prie NATO rytinės sienos gynybos pramonė nėra vien ekonomikos klausimas – tai išgyvenimo klausimas. Todėl labai svarbu, kad „BusinessEurope“ šiame etape vadovaus žmogus iš regiono, kuris puikiai supranta konkurencingumo, pramonės ir saugumo sąsajas“, – pranešime cituojamas V. Janulevičius.
Konfederacijos teigimu, V. Janulevičiaus paskyrimas organizacijos viceprezidento pareigoms reikšmingai sustiprina Lietuvos verslo balsą europiniu lygiu artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai bei Lietuvai rengiantis priimti svarbiausius Europos verslo lyderius Vilniuje.
M. Wituckis ir V. Janulevičius pareigas organizacijoje pradės eiti nuo liepos 1 dienos.
Šių metų pabaigoje „BusinessEurope“ prezidentų tarybos susitikimas vyks Vilniuje.
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