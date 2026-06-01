Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje atleidžia 14 proc. darbuotojų

Kaip BNS pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba, nuo gegužės 28 iki rugpjūčio 28 dienos „Wix.com“ atleis 33 iš 236 įdarbintų žmonių.
Įmonė tarnybai nurodė atleidžianti tuos darbuotojus, kurių darbo funkcija darbuotojui tapo nebereikalinga arba perteklinė.
Daugiausia darbo neteks programuotojai (13 atleidžiamų žmonių). Dar bendrovė atleis po tris kokybės užtikrinimo specialistus, dizainerius, vartotojo patyrimo rašytojus bei produkto vadovus.
Praėjusiais metais „Wix.com“ gavo beveik 22,2 mln. eurų pajamų, uždirbo 1,4 mln. eurų grynojo pelno.
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