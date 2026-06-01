 Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje atleidžia 14 proc. darbuotojų

Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje atleidžia 14 proc. darbuotojų

2026-06-01 16:40
BNS inf.

Viena didžiausių pasaulyje internetinių portalų kūrimo platforma, Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje per vasarą atleis 14 proc. darbuotojų.

<span>Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje atleidžia 14 proc. darbuotojų</span>
Izraelio „Wix.com“ Lietuvoje atleidžia 14 proc. darbuotojų / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip BNS pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba, nuo gegužės 28 iki rugpjūčio 28 dienos „Wix.com“ atleis 33 iš 236 įdarbintų žmonių.

Įmonė tarnybai nurodė atleidžianti tuos darbuotojus, kurių darbo funkcija darbuotojui tapo nebereikalinga arba perteklinė.

Daugiausia darbo neteks programuotojai (13 atleidžiamų žmonių). Dar bendrovė atleis po tris kokybės užtikrinimo specialistus, dizainerius, vartotojo patyrimo rašytojus bei produkto vadovus.

Praėjusiais metais „Wix.com“ gavo beveik 22,2 mln. eurų pajamų, uždirbo 1,4 mln. eurų grynojo pelno.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
internetinių portalų platforma
kūrimo platforma
Wix.com
Lietuvoej
atleisti darbuotojus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų