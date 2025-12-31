Įvardijo, kiek kripto turto įmonių galės legaliai veikti nuo sausio

Anot jo, centrinis bankas nagrinėja dar šešias paraiškas, o iš viso yra sulaukęs daugiau nei 100 prašymų iš beveik 60 įmonių.
„Kai kurios iš jų kreipėsi po kelis kartus. Jau dabar matome, kad dalis įmonių, kurioms nepavyko gauti licencijos šiais metais, licencijos sieks kitąmet, susitvarkę nurodytus trūkumus. Dalies dalyvių pasirengimas buvo paviršutinis, nors Lietuvos bankas ne kartą išsakė savo lūkesčius ir prioritetus, visų pirma akcininkų ir savininkų nepriekaištingą reputaciją“, – komentare BNS sakė A. Raišutis.
Jo teigimu, trys pirmosios licencijos išduotos tinkamai pasirengusioms ir reikšmingo masto veiklą vykdančioms įstaigoms.
BNS jau skelbė, kad leidimus jau gavo Lietuvos piliečių valdoma virtualiųjų valiutų keityklos operatorė „Decentralized“, veikianti su prekės ženklu „CoinGate“, Kanados finansinių technologijų grupei „Nuvei“ priklausanti „Nuvei Liquidity“ bei JAV bendrovė „Robinhood Europe“.
Vadinamąsias MiCA (europinio kripto turto rinkų reglamento) – kripto turto paslaugų teikėjo bei mokėjimo įstaigos licencijas įmonės privalo turėti nuo sausio 1-osios. Jų dar neturinčios rinkos dalyvės jas galės gauti ir vėliau, jei atitiks visus joms keliamus reikalavimus, tačiau iš karto po Naujųjų negalės veikti.
BNS gruodį skelbė, vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija šiemet sulaukė daugiau nei 120 įmonių prašymų pateikti išvadą, ar jos atitinka nacionalinio saugumo kriterijus.
Iki gruodžio vidurio komisija buvo atmetusi 13 paraiškų, o daliai įmonių skyrė privalomus įpareigojimus, todėl tikslaus leidimų skaičiaus Vyriausybės spaudos tarnyba BNS nurodyti negalėjo – anot jos, šie duomenys bus galutinai suskaičiuoti tik pasibaigus metams.
Iki šiol Lietuvoje veikė apie 120 kripto turto įmonių. Pereinamasis laikotarpis, per kurį jos privalo gauti naują licenciją, baigiasi gruodžio 31 dieną. Neturint licencijos nuo kitų metų jų veikla bus nelegali, todėl LB turės teisę užblokuoti jų svetaines.
LB dar liepą paragino kripto turto įmones, neplanuojančias gauti licencijos, nelaukti metų pabaigos ir imtis veiksmų sklandžiai užbaigti veiklą – pradėti aktyvias komunikacijos kampanijas, kad visi jų klientai būtų tinkamai ir laiku informuoti apie veiklos nutraukimą.
Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje registruotos 374 kripto turto įmonės, tačiau tik 120 jų realiai veikia.
LB vadovas Gediminas Šimkus šių metų gegužę teigė manantis, kad gali likti tik apie 70 licencijuotų įmonių.
