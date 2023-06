Iškilmingoje ceremonijoje apdovanoti pirmojo šalyje „Nacionalinio IT iššūkio“ projekto laimėtojai

Pirmadienį Vilniuje šventine ceremonija užbaigtas pirmasis toks Lietuvoje „Nacionalinio IT iššūkio“ projektas. Uždarymo renginyje apdovanoti geriausių rezultatų projekte pasiekę moksleiviai ir pažangiausios šalies mokyklos. Iš viso prie bendrovės „Telia Global Services Lithuania“ inicijuoto ir prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamo projekto, skirto ugdyti jaunimo IT žinias bei mažinti skaitmeninę atskirtį, prisijungė daugiau nei 9,5 tūkst. moksleivių ir 950 mokytojų iš visos Lietuvos.

Trimis pagrindiniais prizais už geriausiai suprogramuotus individualius tinklalapius apdovanoti Justina Šaluchanska iš Vilniaus rajono Buivydiškių pagrindinės mokyklos, Mantas Orentas iš Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos ir Laurynas Remeikis, atstovaujantis Vilniaus Žirmūnų gimnazijai. Jie ir dar 17 į antrąjį projekto etapą patekusių moksleivių, padedami profesionalų, kūrė savo internetines svetaines, iš kurių geriausias išrinko speciali komisija.

Iki tol 7-9 klasių moksleiviai visoje Lietuvoje keletą mėnesių gilino savo žinias technologijų srityje ir artimiau susipažino su IT srities specialybėmis, o vėliau visi kartu tą pačią dieną dalyvavo specialiame žinių patikrinime – Nacionaliniame IT teste. Iš viso nuo projekto pradžios klasėse ir individualiai „Nacionalinio IT iššūkio“ dalyviai peržiūrėjo daugiau kaip 4 tūkst. valandų ekspertų parengtos vaizdinės mokomosios medžiagos.

„Sveikiname projekto laimėtojus, mokytojus ir mokyklas ir visus iššūkį priėmusius moksleivius – didžiausias laimėjimas buvo nuspręsti praplėsti savo žinias, kurios bus nepamainomos ateityje. Esu įsitikinęs, kad ugdydami šalies jaunimo technologines žinias ir įgūdžius, įveikdami skaitmeninę atskirtį laimime visi – būsimi talentai, kuriems šiandienos pasaulyje aktualios žinios leis geriau išnaudoti visas darbo rinkos galimybes, įmonės, kurioms tai atvers didesnes augimo ir plėtros perspektyvas, bei visa visuomenė, kurios pažanga ir gerovė reikšmingai priklauso nuo gebėjimo eiti koja kojon su inovacijomis“, – sakė „Telia Global Services Lithuania“ vadovas Marius Ivanauskas.

„Nacionalinio IT iššūkio“ baigiamajame renginyje dalyvavusi Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pabrėžė, kad IT srities kompetencijos yra būtinos siekiant plėtoti aukštos vertės sektorius ir užtikrinti šalies konkurencingumą.

„Siekiant šio tikslo Lietuvos ateities talentų žinios ir kompetencijos yra svarbiausias resursas, todėl būtina jam skirti deramą dėmesį. Nekyla abejonių, kad vienomis svarbiausių šiandien yra technologijų srities žinios, kurių moksleiviai turėtų įgyti kuo anksčiau. Be to, svarbu, kad šios žinios būtų prieinamos visiems Lietuvos vaikams. Prie šių pastangų prisidėjus užsienio investuotojams, matome, galime pasiekti įspūdingų rezultatų. Linkiu, kad šis projektas taptų gražia tradicija“, – sakė A. Armonaitė.

„Nacionalinio IT iššūkio“ projekto metu nuo vasario iki gegužės atnaujinti savo žinias ir kelti kvalifikaciją galimybę turėjo ir IT dalyko mokytojai. Jiems pasiūlyti specialūs mokymai. Pedagogai interaktyvia mokomąja medžiaga taip pat praturtino ir savo pamokų turinį.