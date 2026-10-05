 ILTE šiems darbuotojams kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų išmoką

ILTE šiems darbuotojams kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų išmoką

2026-10-05 17:27
ELTOS inf.

Nacionalinis plėtros bankas ILTE darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių išmoką ir išsaugos jų darbo vietą, pirmadienį pranešė bankas.

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<span>ILTE šiems darbuotojams kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų išmoką</span>
ILTE šiems darbuotojams kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų išmoką / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Tokį įsipareigojimą ILTE prisiėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartijos.

Prisijungęs prie iniciatyvos bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirengimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos tęstinumą. Numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas, nustatyti atsakomybes krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

„Suprantame, kad vienas svarbiausių uždavinių – tinkamas pasirengimas skirtingiems scenarijams, tiek žmonių, tiek organizacijų. Atitinkamai, pasirašydami Chartiją norime šį pasirengimą stiprinti praktiškai ir ILTE veikloje“, – pranešime cituojamas ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.

ILTE teigimu, infrastruktūra, saugumas ir atsparumas yra viena pagrindinių banko strateginių poveikio krypčių. Bankas taip pat finansuoja Lietuvos gynybos sektoriaus įmones.

Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartiją inicijavo asociacija „Visuotinė gynyba“. Ją pasirašiusios organizacijos įsipareigoja kasmet įgyvendinti konkrečias pasirengimo priemones.

Asociacijos duomenimis, spalį prie chartijos buvo prisijungę apie 90 verslo, savivaldos, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir valstybės institucijų.

Šiame straipsnyje:
ILTE
išmoka
karo tarnyba
darbuotojai

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