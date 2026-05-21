ILTE kai kuriems ūkininkams išdalins daugiau lengvatinių paskolų – iš viso 100 mln. eurų

Pagalbos schema tokiems žemdirbiams plečiama stebint didelį susidomėjimą, ketvirtadienį pranešė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Sulaukėme milžiniško aktyvumo – per pirmąsias dienas ūkininkai išnaudojo daugiau nei pusę iš pradinio 40 mln. eurų biudžeto. Reaguodama į šį didžiulį poreikį Vyriausybė priėmė sprendimą finansavimą padidinti iki 100 mln. eurų“, – feisbuke ketvirtadienį teigė K. Vaitiekūnas.
Iki šiol apyvartinėms ILTE paskoloms su 2–2,5 proc. palūkanomis, dėl kurių sunkumų patiriantys ūkininkai gali kreiptis nuo gegužės 4 dienos, buvo numatyta 40 mln. eurų.
„Matome didelį susidomėjimą šia priemone, todėl finansavimo apimtis didinama, siekiant užtikrinti pagalbą tiems, kuriems jos reikia labiausiai“, – feisbuke ketvirtadienį rašė premjerė Inga Ruginienė.
Pasak K. Vaitiekūno, prašyti lengvatinių paskolų gali visi nukentėję ūkininkai, jiems bus suteikta „visapusiška pagalba ir konsultacijos“.
Trečiadienį ministras teigė, jog lengvatinio finansavimo prašo ir nuo karo Irane nenukentėję žemdirbiai, kuriems ši priemonė neskirta.
Pasak K. Vaitiekūno, dabar sunkumų nepatiriantys ūkininkai apyvartinėms lėšoms gana geromis sąlygomis gali skolintis komercinėje rinkoje, naudojantis kitais ILTE finansavimo instrumentais.
ILTE lengvatinės paskolos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti.
Minimali paskolos suma siekia 10 tūkst. eurų. Ūkio subjektams, pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti, gali būti suteikta iki 500 tūkst. eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems – iki 250 tūkst. eurų.
Paskolos gali būti teikiamos ne ilgiau kaip trejiems metams. Taip pat gali būti taikomas paskolos grąžinimo atidėjimas nuo 6 iki 12 mėnesių bei iki 6 mėnesių palūkanų mokėjimo atidėjimas.
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