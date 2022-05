„Iki“ sveriamose vitrinose – vištiena be antibiotikų

„Nuolat rūpinamės gyvūnų gerove, pastebime, kad tokius sprendimus palankiai vertina mūsų pirkėjai ir įvairios gyvūnais besirūpinančios organizacijos. Sustoti nežadame ir žengiame tolesnį žingsnį gyvūnų gerovės link, todėl „Iki“ parduotuvių sveriamosiose mėsos vitrinose nuo šiol prekiaujame tik be antibiotikų užauginta lietuviška vištiena. Analizuodami duomenis matome, kad šviežia vištiena – itin populiari tarp pirkėjų ir patenka į perkamiausių mėsos rūšių trejetuką“, – sako V. Budrienė.

Pasak „Iki“ komunikacijos vadovės, per pirmąjį 2022 metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sveriamos vištienos pardavimai išaugo 6,4 proc. Populiariausia sveriamos vištienos parduodama dalis – filė.

„Iki“ nuotr.

Lygiai prieš metus prekybos tinklas „Iki“ žengė dar vieną tvarų žingsnį – pirmasis iš šalies prekybos tinklų kulinarijos gaminių ruošimui pradėjo naudoti tik vištieną be antibiotikų. Prekybos tinklas skaičiuoja, kad per metus kulinarijos gaminiams vidutiniškai sunaudojama apie 1,33 mln. kilogramų vištienos. Iš jos gaminami tokie populiarūs gaminiai kaip Kijevo kotletas, Cezario salotos. Vištiena be antibiotikų nuo pernai naudojama visiems „Pagaminta IKI“ kulinarijos gaminiams ruošti: sumuštiniams su vištiena ir kukurūzais, mėsainiams su vištienos maltinuku, salotoms su vištiena ir kitiems kulinarijos gaminiams.

Vištienos be antibiotikų tiekėjai sudaro tinkamas paukščių augimo sąlygas ir lesinimą kokybišku maistu paukštynuose, todėl paukščiai išlieka sveiki per visą augimo laikotarpį ir negauna antibiotikų. Šios priežastys lemia aukštą be antibiotikų užaugintų vištų mėsos kokybę. Vištas be antibiotikų auginantys tiekėjai turi specialų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sertifikatą.

Tai jau ne pirmas didelis „Iki“ pokytis, susijęs su gyvūnų gerovės gerinimu. Dar 2021 metų kovo mėn. „Iki“ paskelbė, kad pirmasis kulinarijos gaminiuose nebenaudoja ir narvuose laikomų vištų kiaušinių. „Iki“ planuoja visiškai atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių iki 2025 m. Taip pat „Iki“ yra pirmasis prekybos tinklas Lietuvoje, visiškai nutraukęs prekybą gyva žuvimi. Paskutiniai gyvos žuvies akvariumai parduotuvėse buvo išmontuoti 2020-ųjų pavasarį.