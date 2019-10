„Iki“ kviečia atrasti aplinkai draugišką produkciją

Išskirtinis dėmesys tvarumui

„Savo parduodamai produkcijai visuomet keliame itin aukštus kokybės reikalavimus, todėl prekių ženklas „Bio Village“ dar labiau sustiprina „Iki“ asortimento išskirtinumą. Ekologiškai švarūs „Bio Village“ produktai gaminami nenaudojant jokių sintetinių pesticidų, cheminių trąšų, GMO, dirbtinių dažiklių ir kvapiųjų medžiagų, hidrogenizuotų riebalų, sintetinių saldiklių ar skonio stipriklių. Šis tvarus prekių segmentas nūdienos visuomenėje yra būtinas – juk daugėja ne tik socialiai atsakingų vartotojų, bet ir nuo įvairių susirgimų kenčiančių žmonių, todėl privalome užtikrinti, kad mūsų parduotuvių asortimente jie rastų aplinkai draugiškos, taip pat specialius mitybos poreikius atitinkančios produkcijos, kuri būtų prieinama kiekvienam“, – tikina prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Indrė Baltrušaitienė.

Svarbiausias šio prancūziško privataus prekių ženklo išskirtinumas – gamtą tausojantys sprendimai tiek produktų gamyboje, tiek pakuotėje, pirkėjų edukacija.

„Visos pakuotės yra tvarios, pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Prancūzijoje gaminamus „Bio Village“ produktus sertifikuoja nepriklausomos organizacijos – tai patvirtina ant pakuočių esantys Europos Sąjungos „Europos lapo“ ir AB logotipai, kuriuos pasaulis jau seniai pažįsta ir žino, jog jais ženklinami tik išskirtiniai produktai.

Be to, pirkėjai kartu su pakuote gauna ir rūšiavimo instrukciją, kuri padeda be didelių pastangų ugdyti rūšiavimo įpročius ir tinkamai tvarkyti pakuočių atliekas namuose“, – pasakoja I. Baltrušaitienė.

Kiekvienam prieinama prancūziška kokybė

Nuo šiol tik „Iki“ parduotuvėse pirkėjams siūlomas „Bio Village“ produktų asortimentas atspindi Prancūzijos gastronomines tendencijas, mat visi produktai gaminami puoselėjant senąsias vietos kulinarijos tradicijas.

„Naujo mūsų privataus prekių ženklo asortimentas tikrai turi ką pasiūlyti maisto mylėtojams. Nuo ekologiškos kavos, arbatos, makaronų, kruopų iki sveikesnės sudėties užkandžių bei padažų, pieno produktų be laktozės – visi gaminiai kruopščiai atrinkti ir pasižymintys turtingu skoniu. Neabejojame, kad šie gaminiai taps dažno mūsų pirkėjo sveikesniu pasirinkimu kasdien“, – tikina I. Baltrušaitienė, pridurdama, jog akylesni pirkėjai jau spėjo įvertinti autentiškus Šiaurės Prancūzijos, Normandijos ar Provanso skonius.