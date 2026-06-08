Į Birštoną – švęsti: kurorto šventė „Birštonuokimės!“ sutaps su ypatingu jubiliejumi

Šiemet Birštonas mini ypatingą sukaktį. Prieš 180 metų iš kurorto išvyko pirmoji pasveikusi ligonė, kuriai, anot XIX a. poeto Vladislovo Sirokomlės, nepadėjo jokie kiti kurortai, tik Birštonas. Ilgametėmis gydymo tradicijomis, natūraliais gamtos ištekliais ir ramybe garsėjantis Birštonas birželio 12–14 d. pakvies didžiausius šio kurorto gerbėjus paminėti sukaktį ir vasaros pradžią ypač turiningai, aktyviai ir įsimintinai.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, kviesdama į šventę, pabrėžia jubiliejaus reikšmę: „Šiemet šventė ypatinga – minime garbingą Birštono 180 metų jubiliejų. Tai puiki proga kartu prisiminti mūsų kurorto istoriją, pasidžiaugti jo pasiekimais ir kurti naujus prisiminimus. Kviečiu atvykti su šeimomis, draugais ir svečiais. Tegul ši jubiliejinė šventė tampa mūsų visų bendrystės, pasididžiavimo Birštonu ir vasaros pradžios švente.“
Penktadienis: spalvinga eisena ir užburianti šviesos instaliacija
Tradicinę Birštono kurorto šventę kuria patys birštoniečiai, todėl bendruomenės svarba čia – labai didelė. Penktadienis prasidės miestelėnų eisena „Birštonuokimės!“, kurioje dalyvauja beveik visos kurorto įstaigos, kiekvienais metais stebinančios išradingu pasiruošimu. Eisenos dalyvius į savivaldybės aikštę lydės Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, o iškilmingame šventės atidaryme susiburs lietuviškos muzikos žvaigždynas: Donatas Montvydas su gyvo garso grupe, Jurgis Brūzga bei popmuzikos ir operos grupė „Balsai“.
Vos tik sutems, kurorto svečių akys kryps į dangų. Pirmą kartą kurorte bus galima išvysti šviesos instaliaciją „Galaktika“ (Vytauto Jurgio Meškos parko Skulptūrų take). Grožėtis bus galima ir stebint tradicinį oreivių ugnies paradą kurorto gatvėmis, šįkart paįvairintą motoakrobato Nerijaus Malinausko pasirodymu su motociklu. Jei įspūdžių neužteks, naktinėti bus galima vasaros kino festivalyje „Sidabrinės gervės naktys 2026“ su lietuviškais filmais.
Vakaro fiesta – skambant kultinės grupės „De-Phazz“ balsui
Šeštadienis kurorte išauš itin aktyvus. Čia nuo ryto šurmuliuos šventinė mugė, o įvairiose kurorto erdvėse – edukacijos ir sveikatinimo pramogos. Sakraliniame muziejuje mažųjų kurortautojų lauks piešimo dirbtuvėlės ir Birštono kurorto istorijos bingo. Prie bibliotekos veiks dvi nuotaikingos edukacijos vaikams: pirmojoje veiklos bus įkvėptos mineralinio vandens lašo ir Birštono istorijos; antrojoje vaikai bus kviečiami kurti Nemuno vandenų sveikinimą Birštonui jubiliejaus proga. Prie sanatorijos „Versmė“ biuvetės vyks sveikatinimo pramogos: meditacija, veido joga ir mineralų ritualas.
Birštoną sveikins ir pasirodymus dovanos miestai partneriai. Šeštadienio programoje – liaudies ansamblis „Ciechocinka“ iš Lenkijos, Estijos šokių kolektyvas „Keila Rill“ ir šventės šeimininkai – Birštono kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“.
Laukiamiausia šventės dalis – vakaro fiesta Vasaros estradoje – prasidės vandens motociklininkų paradu Nemune, o įsimintiną pasirodymą dovanos kultinės grupės „De-Phazz“ siela ir balsas Karlas Friersonas (JAV / Vokietija) su Kauno bigbendu. Čia pasirodys ir lyriškasis Dainotas Varnas su grupe bei jubiliejų švenčianti grupė „Biplan“. Neatsiejama šventės dalis – tik Birštonui būdingos karšto oro balionų iliuminacijos, o įspūdingą šventę vainikuos šviesos lazerių šou bei DJ ir elektrinio smuiko dueto „Filtered Tools“ pasirodymas.
Kurortas – sporto renginių arena
Kaip ir kasmet, šventės metu Birštonas virs tikra sporto renginių arena. Nemune varžysis Lietuvos vandens motociklų čempionato II etapo „Birštono taurė“ dalyviai, o šventinį vandens stichijos akcentą šeštadienį vakare uždės iškilmingas laivų ir vandens motociklų paradas nuo Vytauto kalno iki Vasaros estrados.
Sportiško veiksmo netrūks ir ant žemės. Paplūdimio futbolo aikštelėje susirungs „Stiklitos“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato I etapo dalyviai. Teniso ir padelio kortuose duetai varžysis dėl prestižinės Birštono merės taurės. Miesto stadione startuos Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatas, o sporto šventė neapsieis ir be jaunosios kartos – Birštono sporto centro aikštelėje lauks jaunųjų dviratininkų varžybos, Vasaros estrados erdvėje – Lietuvos parkūro asociacijos „Parko loftas“ atletų pasirodymai, pamokos, užduotys ir paspirtukininkų pasirodymai.
Programa
Jubiliejinė 2026 m. kurorto šventės programa – čia.
(be temos)