„Greitai.lt“ bankrotas: ką turėtų daryti nukentėję keliautojai?

Kas pasikeitė per savaitgalį, nuo penktadienio, kai paaiškėjo, kad bankrutuoja viena didžiausių Europoje kelionių ir lėktuvų bilietų pardavėjų, o kartu su ja ir jai priklausanti „Greitai.lt“. Apie tai LNK žurnalistė klausė Turizmo rūmų prezidentės Žydrės Gavelienės.

– Taigi kokias naujienas jau žinote?

– Naujienos labai nepasikeitė. Vienas dalykas, ką šiandien žinome, kad ši žinia buvo paskelbta tik vienoje Baltijos šalyje – Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje, tikėtina, tai bus paskelbta šią savaitę. Tačiau dėl to keliautojai neturėtų nerimauti, kad veiklą stabdo „Greitai.lt“ ir grupė, kuri ją valdo. Jeigu keliautojas pirko per „Greitai.lt“ ir turi bilieto numerį, jis tikrai labai lengvai gali pasitikrinti oro linijų bendrovėje, ar jo reisas vykdomas, ar viskas vyksta pagal planą. Jei jis randa informaciją, viskas tvarkoje, jis keliauja, kaip buvo numatyta. Norėčiau pabrėžti, kad reikėtų atkeipti dėmesį, ar yra jūsų rezervacija. Jeigu jos nerandate įvedus bilieto numerį tos oro linijų bendrovės svetainėje, tuomet reikėtų sunerimti, kreiptis elektroniniu paštu į tiekėją, t. y. „Greitai.lt“. Bet jeigu dėl oro sąlygų, kažkokių streikų ar kitų priežasčių skrydis būtų atidėtas, tokiu atveju savo bilietu turėtų žmogus rūpintis pats, kaip tai susiję su aviakompanija. Įprastai tai padaro kelionių agentas, tačiau kadangi „Greitai.lt“ stabdo veiklą, tuo reikės pasirūpinti patiems keliautojams. Ir jeigu skrydis neįvyktų, pinigų grąžinimo procedūra gali užimti daugiau laiko, nes bilietai turėtų būti grąžinti per „Greitai.lt“ įmonę.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– „Geitai.lt“ puslapyje yra perspėjimas, kad puslapis neveikia, darbuotojai nedirba, kad reikia kreiptis tiesiai į oro linijų bendrovę. Mes puikiai suprantame, ką reiškia skambinti oro linijų bendrovei, tai praktiškai – misija neįmanoma. Tad gal geriau kreiptis į vartotojų teisių gynėjus?

– Pirmas dalykas, ką reikia išsiaiškinti, ar turite numatytus skrydžius. Jeigu jie numatyti, reikia ramiai laukti skrydžio ir jam užsiregistruoti. Jeigu neturite, reikėtų ieškoti informacijos, vis dėlto kreiptis į „Greitai.lt“, nes yra kažkas, kas atsakinėja. Svarbu išsiaiškinti savo statusą. Taip pat – kreiptis į aviakompaniją raštu. Taip, jūs teisi, šiandien aviakompanijos po pandemijos nėra atkūrusios aptarnavimo centrų, todėl praktiškai prisiskambinti yra labai sudėtinga.

– Kiek preliminariai šis bankrotas paveikė Lietuvos keliautojų?

– Kadangi „Greitai.lt“ priklauso didelei grupei, jie veikė beveik visoje Europoje, tai tikslus keliautojų skaičius tikrai nežinomas. Negalima lyginti su tuo keliautojų srautu, koks buvo 2015 m., kai pasikeitė savininkas. Po pandemijos „Greitai.lt“ nebuvo labai aktyvus mūsų rinkoje, tikrai neturėjo didelės rinkos dalies.

– Turbūt turės praeiti kažkiek laiko, kol sužinosime, kiek keliautojų nukentėjo, kiek jų prarado pinigus...

– Mes nieko nežinome, gal to ir nebus. Tokioje situacijoje svarbu ją stebėti, ir jeigu nėra ramu, tada kreiptis į aviakompaniją. Ji turėtų nurodyti, ką toliau daryti dėl lėktuvo bilieto.

– Kita tema, bet irgi aktuali keliautojams, – streikai Didžiosios Britanijos oro uostuose. Švenčių metas, keliaujančių, grįžtančių į Lietuvą daug. Ar nebus taip, kad strigs skrydžiai?

– Skydžiai gali strigti ne tik dėl streikų, bet ir dėl blogų oro sąlygų, ir dėl lėktuvų gedimų. Taip, yra nepatogu, kai streikuoja, iš tiesų skrydžiai gali ir vėluoti, ir būti atšaukti. Tačiau didžioji dalis skrydžių vyks iš Vilniaus į Londono Sičio (London City) oro uostą. Mano žiniomis, ten viskas vyksta sklandžiai. Kalbėjomės su keleiviais, kurie ką tik grįžo Į Lietuvą, kai kurie skrydžiai tik minimaliai vėluoja. Taip yra todėl, kad dauguma skrydžių iš kitų oro uostų perkeliama į Londono Sičio oro uostą. Nereikėtų nusiteikti, kad viskas bus blogai, vertėtų apsišarvuoti kantrybe, jei skrydis vėluotų dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Kol kas viskas vyksta sklandžiai.