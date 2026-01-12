Giraitės ginkluotės gamyklos strategijoje – didesni gamybos pajėgumai

Kaip pranešė gamyklą valdanti Finansų ministerija, naujoji bendrovės valdyba pirmadienį patvirtino 2026-2029 m. Giraitės ginkluotės gamyklos Strateginės veiklos planą.
Per artimiausius 1,5 metų planuojama pastatyti dar vieną gamybos liniją smulkaus kalibro šovinių gamybai, didinti esamos gamybos linijos našumą bei papildyti asortimentą aukštesnės pridėtinės vertės produktais.
Bendrovės ilgalaikiuose planuose – didinti pardavimus perspektyviose pelningose eksporto rinkose Vidurio Rytuose bei Afrikoje, stiprinti konkurencingumą bei užtikrinti aukštą gamybinių pajėgumų išnaudojimą.
„Giraitės ginkluotės gamykla atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant patikimą ir ekonomiškai pagrįstą šaudmenų tiekimą Lietuvos kariuomenei bei mūsų sąjungininkams. Valstybė mato šios įmonės augimo potencialą ir nuosekliai veiks kaip aktyvus akcininkas, telkdama kapitalą, pasitelkdama finansinius instrumentus ir skatindama tarptautinį bendradarbiavimą, kuris kuria ilgalaikę vertę nacionaliniam saugumui ir ekonomikai“, – pranešime teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
naujos sudėties „Giraitės ginkluotės gamyklos“ valdyba paskirta pernai gruodžio 19 d.
Antrai kadencijai jos pirmininku išrinktas „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius Dangirutis Janušas, anksčiau vadovavęs ir valstybinės įmonės „Toksika“ valdybai.
Nepriklausomais valdybos nariais tapo metalo apdirbimo technologijų įmonės „LT Technologies“ generalinis direktorius Giedrius Nomeika (gamybos ir verslo vystymo sritis), D. Janušas (strateginio ir finansų valdymo sritis) bei Remigijus Štaras, daug metų dirbęs vadovaujančiose pozicijose įvairiuose verslo sektoriuose (pardavimų, rinkodaros ir plėtros valdymo sritis).
Darbą valdyboje taip pat tęsia du valstybės tarnautojai – ministerijos Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė (viešosios politikos ir valdymo sritis) ir ministerijos Skolinimosi ir investavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Aldas Beginskas (įmonės investicijų projektų valdymo ir jų priežiūros sritis).
Pagal „Giraitės ginkluotės gamyklos“ įstatus jos valdybą sudaro 5 nariai – 3 nepriklausomi ir 2 valstybės tarnautojai.
Finansų ministerija valdo 100 proc. „Giraitės ginkluotės gamyklos“ akcijų.
Bendrovė valdo 1 proc. amunicijos gamyklą Radvilišio rajone statančios „Rheinmetall Defence Lithuania“ akcijų.
Kauno rajone esančioje Giraitės gamykloje 30 mm šaudmenų gamybos liniją taip pat ketina vystyti amerikiečių technologijų milžinė „Northrop Grumman“.
Naujausi komentarai