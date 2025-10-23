Ginčai tarp „Darnu Group“ ir Telecentro nesibaigia: teismas vertins iš naujo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo šių metų gegužės 6 dienos nutartį – pastarasis panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
„Teismas gali nukrypti nuo bendros restitucijos taisyklės ir nepriteisti ar sumažinti kompensaciją už daikto vertės sumažėjimą, jei toks nukrypimas pateisinamas. Tai gali būti daroma atsižvelgiant į šalių elgesį, sutarties sudarymo aplinkybes, jos tikslą ar kitas reikšmingas aplinkybes, kai įprastas restitucijos taikymas sukeltų nesąžiningą ar neteisingą rezultatą vienai iš šalių“, – ketvirtadienį pranešė LAT.
Apeliacinis teismas 2023 metų spalį nusprendė, kad „Darnu group“ Telecentrui turi grąžinti sklypą ir statinius Vilniuje, Viršuliškėse, o Telecentras – grąžinti įmonei daugiau nei 6 mln. eurų su palūkanomis. Telecentras aiškino, kad nutraukus sutartį statiniai jam grąžinti akivaizdžiai blogesnės būklės, nes buvo neprižiūrėti ir netinkamai naudojami.
Todėl Telecentras teismo prašė priteisti iš „Darnu Group“ 324,3 tūkst. eurų.
Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė nurodęs, kad „Darnu Group“ privalėjo grąžinti statinius tokios būklės, kokie jie buvo sutarties nutraukimo metu, o jų natūralus nykimas po to nėra pagrindas reikalauti kompensacijos.
Apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo – anot jo, „Darnu Group“ iki statinių perdavimo buvo faktinė jų valdytoja ir privalėjo pasirūpinti jais visą jų valdymo laiką – nuo perdavimo jai momento iki jų tinkamo grąžinimo Telecentrui.
LAT nusprendė, kad taikant restituciją daiktą grąžinti privalanti šalis jį turi grąžinti tokios būklės, kokios gavo atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Jeigu statinio vertė sumažėjusi daugiau nei normalus nusidėvėjimas, privaloma atlyginti tokį vertės sumažėjimą.
Be teo, LAT konstatavo, kad sprendžiant dėl restitucijos turėjo būti atsižvelgta į sutarties tikslus, jos nutraukimo priežastis. Teismams nustačius, jog statiniai buvo parduodami, kad būtų įgyta valstybinės žemės nuomos teisė, ir šalims suvokiant, kad jie bus griaunami vystant naują statybos projektą, Telecentras negalėjo tikėtis, kad „Darnu Group“ toliau rūpinsis statiniais ir juos remontuos.
Tačiau, LAT teigimu, svarbu ir tai, jog sutartis buvo nutraukta dėl Telecentro kaltės ir kad jis žemės nuomos sutartį sudarė neturėdamas tikslo statinių naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį. Pasak teisėjų, bylą iš naujo nagrinėjant pirmosios instancijos teisme reikia į tai atsižvelgti.
LAT taip pat pažymėjo, kad „Darnu Group“ suvokus, jog ji turės grąžinti statinius, iki jų tinkamo grąžinimo ji privalėjo jais rūpintis siekiant išsaugoti jų vertę, tačiau atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.
Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas 2023 metų spalį paskelbė, kad „Darnu group“ Telecentrui turi grąžinti sklypą Vilniuje, Viršuliškėse, o Telecentras – grąžinti įmonei daugiau nei 6 mln. eurų su palūkanomis.
Teismas tuomet patenkino „Darnu group“ ieškinį ir paskelbė, kad prieš aštuonerius metus sudarytas sklypo pirkimo-pardavimo sandoris nuo 2018 metų sausio negalioja, ir pritaikė restituciją.
„Darnu group“ siekė, kad negaliojančia būtų pripažinta 2015 metais jos ir Telecentro pasirašyta sutartis dėl statinių ir sklypo Tujų gatvėje nuomos teisės perleidimo. Anot įmonės, Telecentras jai pateikė neteisingus patvirtinimus ir garantijas apie Žvėryno, Karoliniškių ir Viršuliškių sankirtoje esantį 7,26 ha ploto sklypą.
Įmonės buvo susitarusios, jog NŽT atsisakius pakeisti valstybinio sklypo nuomininką, pirkėja turi teisę nutraukti sutartį, taip pat kad pardavėja gaus 1 mln. eurų premiją, jei bus pakeistas sklypo nuomininkas arba plėtotoja gaus statybos leidimą. Tokiu atveju turto pardavimo kaina būtų siekusi 7,18 mln. eurų.
„Darnu group“ teritorijoje planavo statyti gyvenamųjų namų kvartalą, tačiau į teismą dėl turto sandorio kreipėsi prokurorai. 2017 metų rugsėjį Apeliacinis teismas panaikino sandorio dalį, kuria perleistos sklype esančios radijo antenos. Po šio sprendimo Telecentras „Darnu group“ grąžino beveik 250 tūkst. eurų, o bendrovė vėliau bandė atgauti likusią sandorio sumą.
2015 metais aukcione pradinė teritorijos pardavimo kaina buvo 4,6 mln. eurų. Ji ribojasi su Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniu.
