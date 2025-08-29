Finansų ministerija dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo: prieš tai būtina įvertinti

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
Finansų ministerija įgyvendina pagrindinės grupės akcininkės teises.
„Prieš priimant sprendimą, būtina įvertinti daugybę aspektų – poveikį pačiai įmonei, akcijų rinkai, valstybės biudžetui, taip pat tai, kaip toks žingsnis galėtų būti vertinamas finansų rinkose ir tarptautinių investuotojų bendruomenėje“, – teigiama BNS perduotame komentare.
„Svarbu apsvarstyti ir strateginius aspektus, susijusius su energetikos sektoriaus raida, kapitalo rinkų plėtra bei ilgalaikiu investuotojų pasitikėjimu šalimi“, – rašoma jame.
Ministerijos teigimu, tai yra procesas, kuris apims daug vertinimų ir diskusijų, todėl neišvengiamai bus imlus laikui.
BNS rašė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė Seime antradienį prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo ministre pirmininke pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė.
Vėliau I. Ruginienė teigė, kad esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad esant dabartinei situacijai „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui nebūtų pinigų, be to, pasigendama argumentų dėl delistingavimo tikslingumo.
