 Estijos raketų gamintoja „Frankenburg“ kol kas nesulaukė Lietuvos susidomėjimo

Estijos raketų gamintoja „Frankenburg“ kol kas nesulaukė Lietuvos susidomėjimo

2026-06-05 15:52
BNS inf.

Estijos gynybos raketų kūrėjos „Frankenburg Technologies“ antrinė įmonė Lietuvoje kol kas nesusilaukia susidomėjimo iš valstybės, skelbia portalas „Verslo žinios“.

<span>Estijos raketų gamintoja „Frankenburg“ kol kas nesulaukė Lietuvos susidomėjimo</span>
Estijos raketų gamintoja „Frankenburg“ kol kas nesulaukė Lietuvos susidomėjimo / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Pasak gegužės pabaigoje atšaukto Lietuvos įmonės vadovo Karolis Žemaičio, „Frankenburg Technologies“ Lietuvoje turėtų toliau veikti, kol atsiras valstybės susidomėjimas, o kol kas prioritetas nukreipiamas į kitus regionus, kurie domisi jos kuriamų raketų gamyba, portalui aiškino buvęs ekonomikos ir inovacijų viceministras K. Žemaitis.

Lietuvos įmonės vadovu birželio pirmąją paskirtas Estijos įmonės vadovas Kusti Salmas (Kustis Salmas).

Jis pernai kovą BNS teigė, kad įmonė svarsto apie dideles investicijas Lietuvoje, tvirtino matantis tiek Lietuvos valdžios, tiek ir verslo „apetitą“.

Vasarį skelbta, kad „Frankenburg Technologies“ pritraukė 30 mln. eurų investiciją.

Šiame straipsnyje:
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gynyba

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Komentarai

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Komentarai

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ALGIRDAS
Matomai Lietuvos valdžia labiausiai pasitiki rusais ,nes ir Lietuvos SAVALAIKIŲ DRONŲ GAMINTOJAI nesulaukia užsakymų, o gal pinigai jau ''įsisavinti''.
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