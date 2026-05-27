 ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį

ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį

2026-05-27 17:19
ELTOS inf.

Didesnės nei 100 kilovoltų (kW) galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

<span>ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį</span>
ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį / A. Ufarto / BNS nuotr.

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ESO teigimu, šis reikalavimas taikomas įrenginiams, kurių įrengtoji galia viršija 100 kW, ir daugiausia aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrines bei energijos kaupimo sistemas.

„Pereinamasis laikotarpis baigiasi gegužės 31 d., todėl deklaracijų dar nepateikusius klientus raginame neatidėlioti – atlikti auditus, susitvarkyti dokumentus ir pasilikti laiko rezervą galimoms korekcijoms, jei jų prireiktų“, – pranešime cituojama ESO atstovė Rasa Juodkienė.

ESO duomenimis, deklaracijas šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. 

Šiame straipsnyje:
ESO
terminas
pateikti deklaracijas
saulės elektrinės
energijos kaupikliai

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Jeigu naujienų rašytojai vatų nuo voltų neskiria, tai kaip žinoti, kad ir kitos, daug svarbesnės jų pranešamos naujienos yra tikros ir tikslios?
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