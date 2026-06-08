„Eksplositai“ – gera žinia iš teismo

Bendrovė pirmadienį pranešė sulaukusi jai palankaus Vilniaus apygardos teismo sprendimo, jog konkursą ji laimėjo teisėtai.
„Teismo išvada leidžia aiškiai konstatuoti, kad pirkimo procedūros buvo vykdomos teisėtai, laikantis skaidrumo, lygiateisiškumo ir viešųjų pirkimų principų, – pranešime sakė „Eksplositos“ vadovas Vaidas Zubavičius.
Bendrovė teigė besivilianti, jog teismo sprendimas sumažins neapibrėžtumą dėl minų gamybos projekto – jas „Eksplosita“ įsipareigojo pradėti tiekti 2027-ųjų pabaigoje.
Vilniaus apygardos teismas BNS kol kas negalėjo pateikti pirmadienį priimto sprendimo.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sausį nutarė nutraukti 22,8 mln. eurų vertės pernai gruodį pasirašytą sutartį su „Eksplosita“ dėl prieštankinių minų pirkimo. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į viešą informaciją, gautus teisėsaugos institucijų klausimus ir valdant rizikas, susijusias su Lietuvos kariuomenės aprūpinimu.
Pagal sutartį įmonė per dvejus metus buvo įsipareigojusi pristatyti 14 tūkst. priešdugninių ir 6 tūkst. priešvikšrinių minų.
Po ministro sprendimo nutraukti sutartį „Eksplosita“ pranešė vis tiek sieksianti Lietuvoje plėtoti užtaisų ir minų gamybą. Juos įmonė ketina gaminti Beržinių kaime Pakruojo rajone.
Tuo metu Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija kovo pabaigoje nenustatė rizikų, jog „Eksplosita“ gali kelti grėsmę šalies saugumui – ji įmonei pateikė tam tikras rekomendacijas, susijusias su jos būsima veikla karinės įrangos sektoriuje.
Po šio komisijos sprendimo Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasiūlė projektą pripažinti užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
Registrų centro duomenimis, po 50 proc. „Eksplositos“ akcijų priklauso Estijos įmonei „Nitrotol“ ir „Milsai“, o naudos gavėjais nurodomi du Estijos piliečiai.
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