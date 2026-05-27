Duomenų vagystės istorijoje tuoj bus padėtas taškas

„Turim klausimų Migracijos departamentui, Informatikos ir ryšių departamentui apie visą eigą. Šiandien yra užbaigiamas vidinis tyrimas“, – trečiadienį po susitikimo su premjere, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos ministrais teigė V. Kondratovičius.
„Darysim išvadas po tyrimo, kuris baigsis šią savaitę, kitą savaitę jau turėsim atsakymą. Noriu priminti, kad Migracijos departamento vadovė darbą pradėjo būtent tą dieną, kada ta veikla vyko. Tai iškart nesinori kaltinti Migracijos departamento direktorės“, – tikino jis.
Pasak V. Kondratovičiaus, turint tyrimo rezultatus bus sprendžiama, kokių tolesnių veiksmų imtis Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžių institucijų atžvilgiu.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog tyrimu siekiama pažvelgti, kokia yra informacinių technologijų higiena minėtose įstaigose, ar laikomasi nustatytų tvarkų, pateikti įpareigojimus vadovams atlikti reikiamus veiksmus.
Migracijos departamento atsakomybę pabrėžė ir premjerė Inga Ruginienė. Ji teigė, jog atitinkamus sprendimus po vidinio tyrimo turės priimti ministras.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pats departamentas BNS antradienį nurodė, jog dėl incidento nušalintų darbuotojų nėra. Buvusi ilgametė įstaigos vadovė, dabartinė prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sakė, kad už institucijos informacinių sistemų IT sistemų saugą yra atsakingas Informatikos ir ryšių departamentas, o už patekimą į registrus – Registrų centras.
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