Didžiausia Estijos pramogų organizatorė perka „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ valdytojas

„Apollo Group“ pranešė pasirašiusi Lietuvos kavinių įsigijimo sutartį, pagal kurią įsigis 100 proc. įmonės „Restoranai dvylika“ akcijų už 5,1 mln. eurų, o „CCF kavinės“ – už 272,6 tūkst. eurų.
Sandoriui dar turi pritarti Konkurencijos taryba.
„Šis sandoris atitinka ilgalaikius „Apollo Group“ augimo tikslus ir strateginius plėtros planus. Tai svarbus strateginis žingsnis, sustiprinantis „Apollo Group“ pozicijas Lietuvos rinkoje, papildantis grupės portfelį nauju restoranų formatu bei kuriantis papildomą veiklos sinergiją“, – rašoma bendrovės pranešime.
Šiuo metu „Apollo Group“ restoranų portfeliui Lietuvoje priklauso prekių ženklai „KFC“, „Delano“ ir „Can Can Pizza“. Įgyvendinus sandorį, portfelis pasipildys dar 10 savitarnos restoranų „12“ ir 20 „Caif Cafe“ kavinių.
Užbaigusi sandorį, „Apollo Group“ veiks daugiau nei 200 vietų keturiose rinkose.
BNS šiemet kovą rašė, kad „Apollo Group“ artimiausiais metais Lietuvoje planuoja atidaryti 30 naujų maitinimo vietų. Dabar Lietuvoje grupė valdo 37 veiklos vietų: maitinimo įstaigų ir kino teatrų.
BNS pernai gruodį rašė, kad Neriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ už neįvardijamą sumą pardavė „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ Estijos įmonei „Defood“.
Be to, pernai balandį „Vilniaus prekyba“ Estijos įmonei „Defood“ pardavė ir dabar „Apollo Group“ priklausančius restoranų tinklus „Delano“ ir „Can Can Pizza“.
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