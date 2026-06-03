Dėl milijardinės vertės projekto kreipėsi į prokuratūrą: „toks teisinis įvertinimas padės tašką“

Komitetas prokurorų prašo nustatyti galimos žalos dydį bei imtis priemonių dėl jos atlyginimo ir atsakingų asmenų atsakomybės.
Tokį sprendimą komitetas priėmė apsvarstęs Valstybės kontrolės ataskaitą dėl parko „Curonian Nord“ projekto. Keturi komitetai buvo už tokį kreipimąsi į prokurorus, vienas – prieš.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas pabrėžė, kad Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodytos aplinkybės vertos teisėsaugos dėmesio.
„Jeigu tokie pažeidimai būtų fiksuoti privačių įmonių lygyje, tai neabejotinai jau viskas būtų teisėsaugos institucijų rankose ir vertinimuose ir tada diskusija būtų visai kitokia“, – komitete teigė politikas.
Toks teisinis įvertinimas padės tašką diskusijose, kas buvo teisus pradedant šį projektą – valstybės, įmonės sprendimai ar Valstybės kontrolė.
„Toks teisinis įvertinimas padės tašką diskusijose, kas buvo teisus pradedant šį projektą – valstybės, įmonės sprendimai ar Valstybės kontrolė“, – pridūrė parlamentaras.
Taip pat komitetas siūlo sudaryti specialią tarpinstitucinę darbo grupę ar komisiją, kuri kontroliuotų didelės apimties strateginius valstybės projektus. Ji visų pirma turėtų imtis pirmojo ar antrojo jūros vėjo parkų įgyvendinimo kontrolės.
„Negali nei vienas VERT (Valstybinės energetikos reguliavimo taryba – BNS), nei viena Bagočiutė (Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė – BNS) sukontroliuoti milijardinių projektų“, – teigė komiteto pirmininkas Artūras Skardžius.
Komitetas taip pat prašo Vyriausybės inicijuoti išsamų vertinimą dėl „Ignitis grupės“ ir jos antrinės bendrovės „Ignitis renewables“ valdymo organų veiklos ir spręsti dėl galimybės jų nariams toliau eiti pareigas.
„Ignitis grupė“ iki birželio 30 dienos Energetikos ir Finansų ministerijoms turi pateikti projekto įgyvendinimo scenarijus.
(be temos)
(be temos)