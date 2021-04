Daugiau skaidrumo ir atvirumo

Daugiausia klausimų – dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo

Bendrovės „Mano būstas“ direktorius Mindaugas Genys pripažįsta, kad gyventojų priekaištai daugiabučių administratoriams kartais būna išties pagrįsti, o visam šių paslaugų sektoriui tikrai reikia pasitempti. Dėl to bendrovė pirmiausia savo pačios pavyzdžiu skatina rinkos dalyvius tai padaryti.

„Viena pagrindinių problemų šiandien yra privalomai daugiabučių gyventojų kaupiamų lėšų būtiniems remonto darbams panaudojimas. Kaupiamosios lėšos yra tikrai gera priemonė, leidžianti gyventojams išvengti didelių momentinių išlaidų, kai namui prireikia didesnės apimties būtinųjų remonto darbų. Tačiau klausimų gyventojams dažniausiai kyla dėl šių lėšų panaudojimo skaidrumo. Todėl teikdami paslaugas skaidrumą ir atvirumą siekiame įtvirtinti kaip pagrindinius savo veiklos principus“, – sako M.Genys.

Galimybė patogiai gauti reikalingą informaciją

Visų pirma, anot M.Genio, bendrovės klientai, bet kuriuo metu prisijungę prie „eBūsto“ savitarnos platformos, kompiuteryje ar per mobiliąją programėlę gali matyti, kiek lėšų kaupiamajame fonde namas yra sukaupęs ir kam jos buvo naudotos. Tokią galimybę, M.Genio teigimu, „Mano būstas“ iš visų rinkos dalyvių suteikia vienintelis. Be to, daugiabutyje atlikus bet kokius remonto ar priežiūros darbus, bendrovės klientai visuomet gauna detalias sąskaitas-ataskaitas, kuriose tiksliai nurodoma, kiek lėšų ir kokioms reikmėms buvo skirta.

„Kartu siekiame edukuoti gyventojus, atsakyti į jiems kylančius klausimus, suteikti visą reikalingą informaciją. Ją gauti gyventojai gali jiems patogiausiu būdu – tiek prisijungę prie „eBūsto“ savitarnos platformos, tiek paskambinę telefonu ar parašę mums e.laišką. Pavyzdžiui, gyventojams dažnai kyla klausimų dėl atliktų nebūtinųjų ar būtinųjų remonto darbų. Čia svarbu pabrėžti, kad tik pastariesiems gali būti naudojamos kaupiamojo fondo lėšos. Pašto dėžutėms keisti ar laiptinės sienoms perdažyti kaupiamosios lėšos tikrai nėra ir negali būti naudojamos be gyventojų sutikimo“, – pažymi M.Genys.

Dėl nebūtinų, tačiau daugiabučio infrastruktūrą ar aplinką pagerinti galinčių darbų poreikio gyventojai sprendžia balsuodami. Neišeinant iš namų dalyvauti apklausoje ir patogiai atiduoti savo balsą galima „eBūsto“ platformoje. Tokia nuotolinio balsavimo ir sprendimų priėmimo galimybė, anot M.Genio, pandemijos metu tapo dar aktualesnė.

„Gyventojai visuomet patys sprendžia dėl nebūtinųjų darbų reikalingumo. O dėl būtinųjų darbų poreikio, įvertinę namo būklę ir laikydamiesi įstatymų, sprendžia patyrę mūsų inžinieriai ir namų priežiūros komandos specialistai. Bet kuriuo atveju užtikriname visą atskaitomybę namo gyventojams“, – sako „Mano būsto“ vadovas.

Teikiant paslaugas iš vienų rankų pralaimi gyventojai

Kitas dalykas, dėl kurio visas daugiabučių administravimo sektorius yra po didinamuoju stiklu, M.Genio teigimu, yra rangovų remonto ar priežiūros darbams atlikti pasirinkimas. Tokie darbai dar labai dažnai patikimi su pastato administratoriumi susijusioms įmonėms, kurios nebūtinai užtikrina konkurencingą paslaugų kainą. Dėl to daugiabučių gyventojai neretai gauna didesnes sąskaitas, nei jos galėtų būti.

„Administravimo paslaugų ir remonto darbų iš vienų rankų praktika yra mūsų sektoriaus piktžolė, kurią tikrai atėjo laikas išrauti. Darbams atlikti samdant su administratoriumi susijusias įmones ar naudojant vidinius bendrovės resursus neišvengiamai kyla interesų konfliktas. Tokiais atvejais pastatą administruojanti bendrovė nesuinteresuota žemesne darbų kaina, o gyventojai dėl to permoka ir patiria didesnių išlaidų“, – sako M.Genys.

Siekiant šioje srityje pokyčių, „Mano būstas“ bendrojo naudojimo remonto darbus užsako per darbų dalijimosi platformą „PortalPRO“, prie kurios gali prisijungti skirtingi meistrai ir remonto paslaugų teikėjai, turintys reikiamas licencijas ir veikiantys legaliai. Platformoje jie gali siūlyti savo paslaugas, o jų prireikus administratorius turi galimybę rinktis geriausią pasiūlymą. Šiuo metu prie platformos yra prisijungę apie 3 300 savarankiškai dirbančių įvairių sričių meistrų.

Taiko į klientus orientuotą veiklos modelį

Prireikus didesnės apimties darbų, kuriems reikalingi daugiau resursų turintys rangovai, M.Genio teigimu, rengiama techninė užduotis ir organizuojamas paslaugų pirkimo konkursas. Tokiu atveju bendrovėje yra vertinami mažiausiai trijų rangovų pasiūlymai ir pasirenkamas naudingiausias. Taigi perkant paslaugas rinkos sąlygomis užtikrinamas skaidrumas ir taupomos gyventojų lėšos. M.Genys pabrėžia, kad visus planuojamus ir atliekamus darbus, juos atliekančių rangovų pasirinkimą klientai gali matyti „eBūstas“ platformoje.

„Tokiu būdu suteikiame daugiau atvirumo ir galimybę patiems gyventojams labiau įsitraukti į savo daugiabučio priežiūrą, prireikus gauti visą reikalingą informaciją. Tam pasitarnauja ir į klientą orientuotas mūsų veiklos modelis. Savo procesus sudėliojome taip, kad visos klientų užklausos dėl reikalingų specialistų būtų efektyviai nukreipiamos per pažangią klientų aptarnavimo sistemą. Ji ne tik leidžia greičiau registruoti gedimus ir užtikrinti operatyvesnį reagavimą į juos, bet ir suteikia galimybę vesti savotišką namo ligos istoriją, kurioje fiksuojami visi gedimai ir atlikti darbai“, – pasakoja M.Genys.

Jo įsitikinimu, tokios naujovės padeda kurti geresnius santykius su daugiabučių bendruomenėmis, greičiau spręsti kylančias problemas ir užtikrinti efektyvesnį bei skaidresnį namų administravimą. Kartu keliama kartelė ir visam daugiabučių administravimo sektoriui, kuriam, M.Genio teigimu, būtina dėti daugiau pastangų, norint užsitarnauti klientų pasitikėjimą.