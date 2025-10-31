 Daugelyje šalies darželių ir mokyklų – grubūs pažeidimai

Daugelyje šalies darželių ir mokyklų – grubūs pažeidimai

2025-10-31
ELTA inf.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiemet patikrino 251 ikimokyklinės įstaigos ir 254 mokyklų maisto tvarkymo skyrius. Patikrinimų rezultatai rodo, kad daugelis įstaigų nesilaiko nustatytų maitinimo ir higienos reikalavimų.

Pažeidimai buvo fiksuoti beveik pusėje šalies darželių. Pasak VMVT, dažniausiai nustatyti pažeidimai buvo susiję su higienos ir technologinių procesų nesilaikymu.

„Nepaisoma nustatytų receptūrų, netinkamos patiekalų laikymo sąlygos, nesilaikoma savikontrolės reikalavimų. 14-oje ikimokyklinių įstaigų rasti pasibaigusio galiojimo maisto produktai arba produktai, kuriuos vaikų mitybai vartoti draudžiama. Dėl nustatytų pažeidimų įstaigoms taikytos atitinkamos baudos“, – pranešime nurodė tarnyba.

Šiemet iš viso gauti 64 pranešimai dėl darželių maitinimo kokybės, iš kurių 17 proc. pasitvirtino.

Tarnybos teigimu, dar daugiau pažeidimų nustatyta mokyklų valgyklose ar užkandinėse – net 66 proc. patikrintų vietų neatitiko keliamų reikalavimų.

Dažniausiai buvo fiksuoti higienos, technologijų bei savikontrolės trūkumai, taip pat pasitaikė atvejų, kai vaikams maitinti buvo naudoti pasibaigusio galiojimo ar draudžiami produktai. Dėl šių pažeidimų tarnyba taip pat pritaikė administracinio poveikio priemones. 

Dėl maitinimo mokyklose VMVT šiemet gavo 65 pranešimus, iš kurių 15 proc. pasitvirtino. 

