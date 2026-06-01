„Darnu Group“ Telecentrui sumokėjo 95 tūkst. eurų kompensaciją

„Vasario 19 dieną buvo patvirtinta taikos sutartis tarp Lietuvos radijo ir televizijos centro ir „Darnu Group“ dėl turto nepriežiūros ir sugadinto turto dalies piniginio ekvivalento priteisimo. „Darnu group“ sumokėjo Telecentrui 95 tūkst. eurų“, – teigiama „Darnu Group“ Registrų centrui pateiktoje 2025 metų ataskaitoje.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas vasarį patvirtino įmonių taikos sutartį ir bylą nutraukė.
Telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas tuomet BNS sakė negalintis pakomentuoti taikos sutarties sąlygų, neatskleidė, kiek pinigų NT plėtros įmonė kompensuos.
Teismo atstovė Lina Nemeikaitė vasarį BNS sakė, kad teismas sausio 6 dieną gavo Telecentro prašymą patikslinti ieškinį – prašomos priteisti žalos dydis buvo sumažintas nuo 324,3 tūkst. iki 190,6 tūkst. eurų, o vasario 19 dieną „Darnu Group“ paprašė patvirtinti taikos sutartį.
Apeliacinis teismas dar 2023 metų spalį nusprendė, kad „Darnu group“ Telecentrui turi grąžinti sklypą ir statinius Vilniuje, Viršuliškėse, o Telecentras – grąžinti įmonei daugiau nei 6 mln. eurų su palūkanomis. Telecentras „Darnu Group“ sumokėjo iš viso beveik 7,95 mln. eurų, o pastaroji grąžino įmonei sklypą ir statinius Tujų gatvėje.
Telecentras aiškino, kad nutraukus sutartį statiniai jam grąžinti akivaizdžiai blogesnės būklės, nes buvo neprižiūrėti ir netinkamai naudojami. Todėl jis teismo prašė priteisti iš „Darnu Group“ 324,3 tūkst. eurų.
Kaip rašė BNS, šalys dėl sandorio ir jo teisėtumo teismuose ginčijosi aštuonerius metus.
Naujausi komentarai