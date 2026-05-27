Darbo rinka diktuoja: kodėl verta rinktis kosmetologijos ir dantų technologijos studijas

Kauno kolegijos Medicinos fakultete studentai rengiami atsižvelgiant į šiuos pokyčius. Čia studijos orientuotos į realius darbo rinkos poreikius, technologinį pažangumą ir praktinių įgūdžių ugdymą.
Tai atsiskleidžia skirtingose, bet glaudžiai su sveikata ir žmogaus gerove susijusiose srityse, kurios kasmet sulaukia vis didesnio stojančiųjų susidomėjimo – kosmetologijoje ir dantų technologijoje.
Kosmetologija – neatsiejama sveikatos mokslų dalis
Pasak Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Kosmetologijos katedros vedėjos Žanetos Mickienės, Kosmetologijos studijos apima ne tik estetiką, bet ir platesnius sveikatos bei gyvenimo būdo aspektus.
„Kosmetologija šiandien – tai kur kas daugiau nei grožio procedūros. Tai profesija, leidžianti kurti grožį, stiprinti žmonių pasitikėjimą savimi ir matyti realų savo darbo rezultatą. Tai sritis, kurioje susitinka mokslas, technologijos ir kūrybiškumas“, – sakė ji.
Katedros vedėja pažymi, kad Kosmetologijos studijos Kauno kolegijoje orientuotos į visapusišką specialisto parengimą ir yra grindžiamos holistiniu požiūriu į žmogaus sveikatą – nagrinėjama ne tik estetika, bet ir mitybos, fizinio aktyvumo, hormonų veiklos, odos būklės bei gyvenimo būdo įtaka bendrai savijautai ir išvaizdai.
Studentai mokosi iš praktinę patirtį turinčių dėstytojų ir užsienio specialistų: sudaromos galimybės dalyvauti tarptautinėse programose bei praktikose.
„Stojant į Kosmetologijos studijų programą specifinių reikalavimų nėra, tačiau labai svarbu įsivertinti savo motyvaciją. Tai atsakinga, kruopštumo ir nuolatinio tobulėjimo reikalaujanti profesija, kurioje svarbus dėmesys skiriamas detalėms ir darbui su žmonėmis“, – akcentavo katedros vedėja.
Karjeros perspektyvos – nuo klinikų iki nuosavo verslo
Kosmetologijos studijų programą pasirinkę studentai įgyja teorinių žinių ir nuosekliai ugdo praktinius įgūdžius, o tai, pasak Ž. Mickienės, didina absolventų konkurencingumą darbo rinkoje.
„Šiuolaikinėje kosmetologijoje nepakanka vien tik techniškai teisingai atlikti procedūrą – būtina analizuoti gilesnes odos problemų priežastis ir gebėti parinkti individualizuotus, moksliškai pagrįstus sprendimus“, – pabrėžė pašnekovė.
Tam, pažymi katedros vedėja, reikalingos tarpdisciplininės žinios iš medicinos, chemijos ir kitų sričių. Studentai mokosi specializuotose laboratorijose ir estetinės medicinos klinikose: analizuoja kosmetikos produktų sudėtį, vertina ingredientų tarpusavio sąveiką bei efektyvumą.
„Čia jie gilinasi į mokslą specializuotose kosmetinės chemijos, genetikos ir mikrobiologijos laboratorijose bei praktinio mokymo kabinetuose, kur įgyja klasikinės kosmetologijos ir pažangių aparatinių technologijų taikymo įgūdžius“, – aiškino Ž. Mickienė.
Ji priduria, kad praktinis mokymas apima ir realią medicininę aplinką: vyksta estetinės medicinos odos ligų klinikose, kai kuriais atvejais – ir operacinėse: „Studentai mokosi stebint bei analizuojant medicinines procedūras. Tai suteikia galimybę įgyti realios profesinės patirties ir geriau suprasti odos priežiūros procesus.“
Ž. Mickienės teigimu, Kosmetologijos studijos atveria plačias profesines galimybes: „Absolventai gali dirbti grožio klinikose, SPA centruose, estetinės medicinos įstaigose ar kosmetikos įmonėse, kurti nuosavą verslą arba tęsti mokslus Lietuvos ir užsienio universitetuose.“
Pasak katedros vedėjos, karjeros kryptis daugiausia priklauso nuo specialisto motyvacijos, iniciatyvumo ir siekio tobulėti. Ji atskleidžia, kad studentai gali derinti studijas su darbu, todėl nemaža dalis profesinę veiklą pradeda dar studijų metu. Tuo tarpu tarptautinės „Erasmus+“ praktikos tokiose šalyse kaip Graikija, Ispanija ar Kipras neretai tampa pirmuoju žingsniu į tarptautinę karjerą.
Tiems, kurie siekia gilinti žinias, atsiveria ir akademinis kelias. Besidomintys akademine ar moksline veikla gali tęsti studijas magistrantūroje.
„Tolesnės studijos universitetuose atveria galimybes dirbti kosmetikos produktų kūrimo, tyrimų ar visuomenės sveikatos srityse“, – sakė Ž. Mickienė.
Kuo išsiskiria Dantų technologijos studijos?
Dantų technologijos studijos taip pat sulaukia augančio studentų susidomėjimo. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros vedėjos Daivos Mačiulienės manymu, šios programos išskirtinumas – orientacija į praktinį pasirengimą darbo rinkai.
„Studentai dirba moderniose laboratorijose su pažangiomis technologijomis, atlieka profesinės veiklos praktikas realiose dantų technikų laboratorijose, odontologijos įstaigose, o absolventų įsidarbinimo rodikliai yra labai aukšti“, – dalinosi D. Mačiulienė.
Be to, kolegija siūlo plačias tarptautinių studijų galimybes – studentai dalyvauja mainų programose Vokietijoje, Ispanijoje, Maltoje, Portugalijoje, Estijoje ir kitose šalyse.
„Lyginant su kitomis panašiomis studijų programomis Lietuvoje, Kauno kolegija pasižymi stipriu ryšiu su darbo rinka, technologiniu pažangumu ir praktikos apimtimi“, – pabrėžė katedros vedėja.
Stojančiųjų laukia gebėjimų vertinimas
Būsimųjų Dantų technologijos studijų programos studentų laukia manualinių gebėjimų testas. Jo tikslas – įvertinti rankų tikslumą, kruopštumą ir erdvinį suvokimą.
„Tai praktinė užduotis, kurios metu reikia tiksliai atkartoti ar pagaminti formą iš pateiktos medžiagos, dažniausiai – iš gipso. Vertinamas tikslumas, kruopštumas, dėmesys detalėms ir gebėjimas laikytis vertinimo kriterijų“, – teigė pašnekovė.
Ji pabrėžia, kad ruošiantis testui, būsimiems studentams svarbiausia lavinti smulkiąją motoriką – lipdyti, karpyti, modeliuoti ir mokytis tiksliai atkartoti formas. Taip pat Kauno kolegijoje yra organizuojami mokymai „Dantų technologijos manualinių įgūdžių lavinimo pagrindai“.
„Mokymų metu dalyviai susipažįsta su dantų techniko profesijos pagrindais, darbo aplinka, naudojamomis medžiagomis bei įrankiais, taip pat atlieka praktines užduotis – modeliuoja dantų anatomines formas ir formuoja vielines konstrukcijas. Programa orientuota į praktinį mokymąsi, lavinant smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją, tikslumą, erdvinį suvokimą ir estetinį vertinimą“, – aiškino D. Mačiulienė.
Anot jos, įgyti gebėjimai sudaro pagrindą sėkmingam pasirengimui stojamiesiems egzaminams bei tolesnėms studijoms dantų technologijos srityje.
Galimybės Lietuvoje ir svetur
Dantų technologijos studijų programa suteikia plačias praktines galimybes. Studentai dirba moderniose laboratorijose, atlieka praktiką odontologijos klinikose ir realiose įmonėse, dalyvauja projektuose bei gali vykti į tarptautines praktikas.
Pasak D. Mačiulienės, studentai turi galimybę susipažinti su naujausiomis dantų technikų naudojamomis technologijomis: „Tai CAD/CAM sistemos, 3D spausdinimas ir skaitmeninis modeliavimas. Šios technologijos aktyviai taikomos praktiniuose darbuose ir praktikų metu, todėl studentai įgyja šiuolaikinius darbo įgūdžius dar studijų metu.“
Katedros vedėja pažymi, jog Dantų technologijos studijas baigę absolventai įgyja profesinių, praktinių ir bendrųjų kompetencijų. Jie geba gaminti dantų protezus, dirbti su moderniomis technologijomis, tiksliai ir atsakingai atlikti darbus bei bendradarbiauti su odontologais.
„Šie įgūdžiai leidžia jiems greitai įsidarbinti, prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir būti konkurencingiems tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – įsitikinusi D. Mačiulienė.
Kauno kolegija išsiskiria plačiu studijų programų spektru – Verslo, Medicinos, Informatikos, inžinerijos ir technologijų, Menų ir ugdymo, Alytaus fakultetuose ir Tauragės skyriuje realizuojama per 40 studijų programų – nuo informatikos, inžinerijos ir technologijų iki menų, socialinių mokslų ir medicinos.
Studijų programos yra sudarytos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Praktinis rengimas sudaro mažiausiai trečdalį studijų programos apimties.
Baigusieji studijas Kauno kolegijoje įgyja profesinį bakalauro laipsnį. Profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį žymintis diplomas sėkmingai baigusiems studijų programą gali būti išduodamas tik tos aukštosios mokyklos, kurios veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino teigiamai.
Daugiau informacijos apie studijas Kauno kolegijoje galima rasti čia.
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