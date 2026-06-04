Dalis Lietuvos bankų jau diegia „Smart-ID+“: paaiškino, kodėl tai svarbu

Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas „Bigbank“ šią savaitę pranešė tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje, keičiančiu seną „Smart-ID“ sistemą į naują.
„Smart-ID+“ integracija leidžia mums ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavysčių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą, kadangi nebereikia vesti savo asmens kodo – jungiantis pakanka pasirinkti „Smart-ID“, – komentare BNS teigė „Bigbank“ kasdienės bankininkystės vadovė Ieva Rogozina.
Dar trys bankai – „Swedbank“, SEB ir „Artea“ – BNS pranešė taip pat diegiantys „Smart-ID+“ sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą.
„Šiuo metu kartu su „SK ID Solutions“ dirbame dėl techninių diegimo ir pritaikymo klientams būdų“, – BNS pranešė „Swedbank“.
„Įvertinę „Smart-ID+“ galimybes matome, kad ši priemonė gali suteikti papildomą apsaugą nuo tam tikrų sukčiavimo būdų. Todėl atlikome išsamią sprendimo analizę ir pradėjome vystymo darbus, reikalingus „Smart-ID+“ diegimui“, – komentavo SEB bankas.
„Neseniai atsiradusi „Smart-ID+“ autentifikavimo priemonė – žingsnis į priekį siekiant saugesnių patvirtinimų. Šią priemonę, žinoma, siūlysime ir „Artea“ banko klientams, šiuo metu analizuojame ir planuojame diegimą“, – komentare BNS teigė „Artea“.
Tuo metu „Luminor“ BNS pranešė šios funkcijos dar neįdiegęs, todėl kol kas, anot jo, anksti kalbėti apie tokią galimybę: „Nuolat stebime technologinę aplinką.“
Latvijos komercinio banko „Citadele“ Lietuvos filialas BNS nurodė, kad šiuo metu nesvarstoma diegti „Smart-ID+“.
Savo ruožtu „Revolut“ tikino iš viso nesinaudojantis „Smart-ID“ paslaugomis.
Pagrindinis „Smart-ID+“ skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų – tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama „Smart-ID“ interneto svetainėje.
Nauja sistema sukurta remiantis senąja „Smart-ID“ versija, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai – iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą, o jungiantis iš to paties įrenginio tapatybės atpažinimas atliekamas tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą.
Kadangi naudojant naują būdą kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
Kaip kovo mėnesį rašė BNS, „Smart-ID+“ buvo sukurtas reaguojant į didėjančias kibernetinio saugumo grėsmes ir vis sudėtingesnius sukčių naudojamus sukčiavimo metodus skaitmeninėje aplinkoje.
„Smart-ID“ vartotojai galės naudotis naujomis funkcijomis atnaujinę programėlę.
Savo ruožtu Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) balandžio pabaigoje įspėjo, kad mato atsparumo rizikų didžiajai daugumai Lietuvos gyventojų naudojantis vieno tiekėjo – „SK ID Solutions“ – išduotais kvalifikuotais e. parašo sertifikatais, kurie naudojami kartu su „Smart-ID“ programėle ir SIM kortelėmis.
Anot tarnybos, e. paslaugų rinka Lietuvoje yra itin koncentruota, o vieno sprendimo sutrikimas ar veiklos trikdžiai galėtų paveikti didžiąją dalį vartotojų ir apriboti galimybes naudotis elektroninės atpažinties ar pasirašymo paslaugomis.
RRT duomenimis, bendrovės išduoti sertifikatai Lietuvoje pernai sudarė 91,9 proc. visų galiojusių sertifikatų, o mobiliųjų sprendimų segmente – 98,9 procento.
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