„Citus“ ekspertai: būsto rinka pastovesnė už pavasario orus, pokyčiai – vangūs

„Matome, kad būsto rinka Vilniuje ir Kaune dar neįsisiūbuoja: ir pirkėjai, ir plėtotojai labai atidžiai stebi situaciją ir tarsi laukia kažkokio signalo. Rinka nėra sustojusi, tačiau pokyčių joje mažai: pardavimų skaičius svyruoja apie šių metų vidurkį, susidomėjimas išlieka gan aukštas, bet sprendimų laikas – ilgas. Kainų augimą labiau lemia pasiūlos pasikeitimai, o pati pasiūla taip pat keičiasi labai iš lėto. Kol kas tai atitinka mūsų prognozes; pagal jas susidomėjimas turėtų didėti prasidedant vasarai ir tai gali padidinti paklausą ir pirkėjų aktyvumą“, – prognozavo „Citus“ investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis.

Eksperto vertinimu, didesnių pokyčių galima tikėtis rudeniop, kai turėtų sparčiau imti pildytis pirminės rinkos būstų sandėlis – tai padidins pasirinkimą laukiantiems pirkėjams ir gali išjudinti pardavimus. Fundamentalūs ekonominiai rodikliai Lietuvoje yra pozityvūs, vartotojų pasitikėjimo rodiklis, stebimas Valstybės duomenų agentūros, taip pat auga, o labiausiai rinkos aktyvumą, tikėtina, stabdo Euribor normos augimas, kuris šiuo metu stabilizavosi, tačiau pikų, prognozuojama, dar gali pasitaikyti metų pabaigoje; šiais metais vidutiniškai 6 mėn. Euribor turėtų siekti apie 3,5 proc., o kitais metais išliks svyruojantis, dažniausiai – tarp 3–3,5 proc.

Grafikas nr. 1: Vilniaus būsto rinkos dinamika 2020–2023 m. / „Citus“ duom.

Kaune vis dar ramu: per keturis mėnesius fiksuota 250 pardavimų, o balandis su 43 pardavimais buvo mažiausiai rezultatyvus šiemet. Per tą patį laikotarpį pernai sandorių buvo 57,2 proc. daugiau; balandis buvo perpus gausesnis – 65 pardavimai.

Balandį „Citus“ valdomuose projektuose Vilniuje, Kaune ir Druskininkuose parduoti 26 būstai – per 2023 metus 83. Balandis buvo panašiai rezultatyvus kaip kovas ir gerokai sėkmingesnis nei sausis ar vasaris. Balandį Vilniuje parduota 20 butų ir kotedžų, Kaune – 1 loftas, o Druskininkuose – 5 apartamentai. „Citus“ valdomų projektų būstų sandėlį Vilniuje papildžius projektui „Kaip Niujorke by CITUS“ (čia fiksuoti ir pirmieji pardavimai) bei pardavus paskutinį kotedžą projekte „PaJustis by CITUS“, dabar jį sudaro 157 butai, Kaune liko 15 loftų ir 25 komercinės patalpos projekte „Radio City by CITUS“; taip pat 99 apartamentai Druskininkuose, projekte „Nemunas by CITUS“.

Grafikas nr. 2: Kauno būsto rinkos dinamika 2020–2023 m. / „Citus“ duom.

Nuo metų pradžios naujų butų ir kotedžų asortimentas Vilniuje padidėjo 5,9 proc., tačiau nuo kovo mėn. jis šiek tiek sumažėjo (nuo 4 310 iki 4 301 buto ir kotedžo), todėl pasirinkimas sostinėje visa dar yra gan ribotas. Per mėnesį rinkoje pasirodė tik vienas naujas projektas – „Kaip Niujorke by CITUS“ su 81 butu (I etape). Daugiau naujų projektų ar jų etapų nefiksuota.

Kaune nuo metų pradžios naujų būstų sandėlis sumažėjo 7,3 proc. (nuo 1 102 iki 1 022), o per mėnesį laikinojoje sostinėje neatsirado nei vieno naujo projekto ar etapo.

Grafikas nr. 3: Pasiūlos dinamika Vilniaus ir Kauno būsto rinkose 2020–2023 m. / „Citus“ duom.

Nežiūrint lūkesčių ir kai kurių prognozių, vidutinės pirminės rinkos pasiūlos kainos vėl šiek tiek paaugo, nors ir paklaidos ribose. Balandžio pabaigoje Vilniuje, „Citus“ analitikų duomenimis, vidutinė butų kvadratinio metro kaina sudarė 3 283 Eur/kv. m ir buvo 2 proc. didesnė nei kovą (3 216 Eur/kv. m). Lyginant su praėjusių metų gruodžio pabaiga, kaina išliko beveik nepakitusi.

Kaune kainos taip pat padidėjo: praėjusį mėn. jos sudarė 2 711 Eur/kv. m – 1 proc. daugiau nei mėnesiu anksčiau (2 684 Eur/kv. m). Šiame mieste ir nuo 2022 m. pabaigos stebimas kiek ryškesnis augimas – 7,5 proc.

Grafikas nr. 4: Pasiūlos kainų dinamika Vilniaus ir Kauno būsto rinkose 2020–2023 m. / „Citus“ duom.