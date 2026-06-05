Čekijos azartinių lošimų grupė nori įsigyti „Top sport“ ir „Top loto“ akcijų

Konkurencijos taryba pranešė gavusi FEG prašymą įsigyti po 70 proc. Gintaro Staniulio netiesiogiai kontroliuojamų „Top sport“ ir „Top loto“ akcijų bei kartu su jų dabartinėmis akcininkėmis „Confluence Investment“ ir „Alda Holding“ įgyti bendrą kontrolę.
Kaip kovo pabaigoje rašė BNS, FEG pranešė už neskelbiamą sumą perkanti tokią dalį „Top sport“ akcijų ir tai – viena reikšmingiausių užsienio investicijų Lietuvoje pastaraisiais metais.
FEG vadovas Dieteris Johnas (Dieteris Džonas) tuomet teigė, kad įžengimas į Lietuvos rinką atspindi didelį plėtros Baltijos šalyse potencialą įžvelgiančios bendrovės strategiją.
Anot tarybos, Čekijos grupė ir su ja susijusios įmonės organizuoja loterijas, azartinius lošimus, teikia sveikatos priežiūros paslaugas, prekiauja vaistais, užsiima nekilnojamojo turto (NT) plėtra, žiniasklaidos veikla.
Lietuvoje FEG ir su ja susijusios bendrovės importuoja bei platina vaistus ir kitas medicinos prekes.
Po 89,96 proc. 24 metus veikiančios Kauno „Top sport“ ir pernai įkurtos „Top loto“ akcijų valdo „Confluence Investment“, 10,04 proc. – „Alda Holding“, rodo Registrų centro (RC) duomenys.
Pasak tarybos, „Confluence Investment“, be azartinių lošimų ir lažybų veiklos, Lietuvoje nuomoja NT, teikia komercines paskolas, parduoda sporto inventorių, „Alda Holding“ tiekia maisto produktus.
„Top sport“ pajamos pernai siekė 120,5 mln. eurų ir buvo 15,2 proc. didesnės nei 2024 metais (104,6 mln. eurų), įmonė uždirbo 56,3 mln. eurų grynojo pelno – 14 proc. daugiau (49,4 mln. eurų), tuo metu „Top loto“ patyrė 2 tūkst. eurų nuostolį.
Įmonių vienintelis galutinis naudos gavėjas yra Gintaras Staniulis, rodo RC duomenys.
FEG veikia Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje. Iš viso grupėje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų, rašoma įmonės svetainėje.
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