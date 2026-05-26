Bridikis dėl duomenų nutekinimo: kol kas negalėčiau teigti, kad už įsilaužimą atsakinga – Rusija

„Tai yra pakankamai gilus techninis darbas, kad tikrai autentifikuotų atribuciją vienai ar kitai šaliai, ar vienai ar kitai institucijai galėtume tokį įvertinimą padaryti, tai šiuo atveju negalėčiau teigti (kad už įsilaužimą atsakinga yra Rusija – BNS)“, – antradienį transliuotame interviu Žinių radijui sakė R. Bridikis.
„Bet Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja – pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir, esant reikalui, ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pranešė vykdanti tyrimą dėl galimai neteisėtai pasisavintų daugiau nei 600 tūkst. registrų išrašų.
Registrų centras irgi patvirtino žinantis, jog tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus neteisėtai pasinaudojus vieno iš autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais.
Prokuratūros teigimu, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie Registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Vis tik prokuratūra neįvardijo nei konkrečios šalies, nei institucijų, to negalėjo atskleisti ir pirmadienį iš pareigų atsistatydinęs Registrų centro vadovas Adrijus Jusas.
Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla.
VSD vadovas taip pat pabrėžė, jog šiuo metu nėra požymių, kad nutekinti Registrų centro duomenys būtų susiję su sabotažu ar hibridine ataka, nes nebuvo siekiama sutrikdyti sistemų veiklos ar pažeisti infrastruktūros.
„Šiuo atveju, čia tiesiog, paprastai kalbant, duomenų vagystė, turto vagystė, valstybės turto vagystė. Tik tiek, kad su dideliu poveikiu, su dideliu potencialu“, – kalbėjo R. Bridikis.
(be temos)